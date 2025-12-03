آخر مستجدات تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن بقيادة السيسي وترامب

18 حجم الخط

قالت هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة في مصر “نحن هنا لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، والتي تعزز الأمن في جميع أنحاء المنطقة وتوفر فرصًا اقتصادية لشعبي بلدينا”.

جناح الولايات المتحدة في معرض الدفاع والأمن الدولي EDEX

جاء ذلك خلال قص شريط افتتاح جناح الولايات المتحدة في معرض الدفاع والأمن الدولي EDEX، والذي يضم 23 شركة أمريكية رائدة في تكنولوجيا ومعدات الدفاع التزاما بدعم القدرات الدفاعية لمصر وتعزيز الأمن الإقليمي.

مستجدات تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

تستعرض الولايات المتحدة هذا العام بمعرض إيديكس مجموعة واسعة من رواد الصناعة، مما يعكس التزامها الراسخ باستقرار المنطقة وعمق شراكتها الاستراتيجية المستمرة في مجالي الأمن والدفاع مع مصر. وتقدم الشركات الأمريكية الثلاث والعشرون لمصر أحدث التقنيات والخبرات الفريدة، بما يبرز دور الولايات المتحدة الريادي عالميا في مجال الابتكار الدفاعي.

الشرق الأوسط

تحافظ مصر والولايات المتحدة على تعاون عسكري وثيق قائم على المصالح الاستراتيجية المشتركة واستقرار المنطقة، ومن خلال التعاون الوثيق، تعمل البلدين على خلق شرق أوسط وشمال أفريقيا مستقر وآمن.

هذا التعاون يشمل الشراكة في مجالات التدريب وجهود التحديث والتطوير المهني العسكري، ويظل ركيزة أساسية لدعم الأمن عبر المنطقة. ويوفر معرض EDEX فرصة لمصر والولايات المتحدة لتجديد التأكيد على رؤيتهما المشتركة لمستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا.

قمة شرم الشيخ للسلام

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث عُقدت جلسة مباحثات ثنائية ضمت وفدي البلدين قبل قيام الرئيسين بافتتاح ورئاسة “قمة شرم الشيخ للسلام”.

استهل الرئيس السيسي المقابلة بالترحيب بالرئيس ترامب في مصر، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع مصر بالولايات المتحدة، ومثمنًا رؤية الرئيس الأمريكي الرامية لإنهاء النزاعات والصراعات الممتدة حول العالم، وهو ما ساهم في إعطاء دفعة قوية لمساعي إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقف الحرب في قطاع غزة

جلسة المباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية التاريخية والمتشعبة بين مصر والولايات المتحدة وتعاونهما الممتد في مجال تحقيق السلام والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس تقدير مصر البالغ للدور الذي اضطلع به الرئيس الأمريكي في وقف الحرب في قطاع غزة، مجددًا التزام مصر بالاستمرار في جهدها المخلص والدؤوب لوضع "خطة الرئيس ترامب" لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار موضع التنفيذ، وإزالة أي عقبات أو صعوبات قد تواجه الخطة.

السلام في الشرق الأوسط

الرئيس السيسي شدد على أن مصر، التي اضطلعت بدور رائد في إطلاق مسيرة السلام في الشرق الأوسط، تدرك جيدًا أن الدور الأمريكي هو أحد المتطلبات والضمانات الأساسية لتحقيق السلام، وأنها تؤمن أيضًا بأن قرار السلام يحتاج لشخصيات استثنائية قادرة على اتخاذ وتنفيذ مبادرات شجاعة على غرار الرئيس ترامب، وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن تكون "قمة شرم الشيخ للسلام" هي نقطة تحول وبداية لمرحلة جديدة من السلام الحقيقي والشامل والعادل في المنطقة، كما شدد الرئيس السيسي على اهمية دعم الولايات المتحدة والرئيس ترامب شخصيا لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، وهو الأمر الذي ثمنه الرئيس الأميركي.

الرئيس الأمريكي

الرئيس ترامب، أعرب عن بالغ تقديره لمصر قيادةً وشعبًا، مشيدًا بالقيادة الحكيمة للرئيس، والتي أفضت إلى التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي. كما عبّر الرئيس ترامب عن سعادته بزيارة مصر، وبمشاركته الرئيس في رئاسة مؤتمر شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بالانخراط مع شركائها في المنطقة من أجل تحقيق التكامل والتنمية والازدهار الاقتصادي لكافة شعوبها، وبناء مستقبل أفضل يرتكز على التعاون لا الصراع. وقد تناول اللقاء أيضًا آخر المستجدات على الساحة الإقليمية.

اللقاء تناول أيضًا العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الرئيس عن تطلعه لمواصلة العمل مع الرئيس “ترامب” لدفع وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ووضع العلاقات على مسار يهدف للارتقاء بها في شتى المجالات، وبما يشمل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية. ومن جانبه، أشار الرئيس ترامب إلى انه يدعم تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، وانه يدعو الشركات الامريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر، كما أكد على أن بلاده سوف تدعم مصر في المؤسسات المالية الدولية.

وقّع الرئيس السيسى ونظيره الأمريكي، مؤخرا في قمة شرم الشيخ للسلام على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، كما وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

