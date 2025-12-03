إخلاء سبيل النائبة السابقة منى جاب الله بكفالة 30 ألف جنيه في قضية دهس شاب

18 حجم الخط

قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل النائبة السابقة منى جاب الله، بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بدهس شاب أربعيني خلال سيره أعلى رصيف طريق صلاح سالم بعين شمس.

وكانت أسرة المجني عليه قد اتهمت النائبة بالقيادة بتهور مما أدى لوفاة نجلهم، وطالبت بفتح تحقيق عاجل وتوجيه اتهام بالقتل الخطأ.

أسرة أربعيني تتهم النائبة السابقة منى جاب الله بالتسبب في وفاته بشارع صلاح سالم

وكانت قد اتهمت أسرة شاب أربعيني النائبة السابقة منى جاب الله بالتسبب في وفاته، وذلك بعد الحادث الذي وقع بشارع صلاح سالم، حيث صعدت السيارة أعلى الجزيرة الوسطى وارتطمت بالراجل خلال وقوفه على الرصيف، ما أدى إلى وفاته في الحال.



وقال جمال ناصر ابن شقيق المتوفي في تصريحات صحفية إن الأسرة تعيش صدمة كبيرة بعد الحادث، مؤكدًا أن عمّه لم يكن في الطريق السريع أو بين السيارات، بل كان يقف على الرصيف لحظة اصطدام السيارة به.

واستطرد قائلًا:عمي كان واقف في مكانه، مالوش أي ذنب، العربية طلعت فجأة فوق الجزيرة ودخلت عليه وخبطته قدّام الناس ومات في لحظتها.

وأوضح: الأسرة ترفض تسجيل الواقعة كحادث سير، عمي كان على الرصيف، وإحنا واثقين إن القضاء هيجيب حقه وربنا كبير واسمُه العدل.

وحررت الأسرة محضرًا بالواقعة لدى الجهات المختصة، للمطالبة بفتح تحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

