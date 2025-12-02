بعجز متوقع 44 مليار دولار، السعودية تعتمد ميزانية 2026 بأكبر إنفاق في تاريخها

18 حجم الخط

اعتمدت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026.

الميزانية العامة للسعودية للعام المالي 2026

وتم إقرار الميزانية بإجمالي إنفاق قياسي يبلغ 1.31 تريليون ريال (نحو 348 مليار دولار)، فيما قدرت الإيرادات المتوقعة بـ 1.15 تريليون ريال، ونتج عن هذه الأرقام عجز متوقع يصل إلى 165 مليار ريال (ما يعادل 43.96 مليار دولار).

توجيهات لـ "رؤية 2030" وتعزيز القطاع الخاص

وجه ولي العهد السعودي الوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والاجتماعية التي تضمنتها الميزانية، مؤكدا أن هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة الأولويات.

كما أكد الأمير محمد بن سلمان أن التحول الذي أحدثته الرؤية منذ إطلاقها قد أدى إلى تحسين نمو الأنشطة غير النفطية، مشددًا على أن "رؤية 2030 عززت دور القطاع الخاص في المملكة".

التوقعات المالية للعامين 2025 و2026

أشارت وزارة المالية إلى التوقعات المتعلقة بالعجز والإنفاق على المدى المتوسط، حيث توقعت الوزارة أن يبلغ عجز ميزانية عام 2025 نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ينخفض العجز في ميزانية 2026 إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت الوزارة، أنه من المتوقع أن يصل إجمالي نفقات الحكومة لنحو 1.419 تريليون ريال في عام 2028. كما يتوقع أن يرتفع الدين العام السعودي إلى 1.457 تريليون ريال في عام 2025.

توزيع الإيرادات المتوقعة لـ 2025

فيما يخص هيكل الإيرادات للعام 2025، توقعت الوزارة تبلغ إيرادات النفط 590 مليار ريال في 2025، بينما الإيرادات غير النفطية فقد توقعت الوزارة أن تبلغ 501 مليار ريال.

