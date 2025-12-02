الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

انطلاق الدورة التدريبية الـ 13 للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية

دورة الإعلاميين الأفارقة
دورة الإعلاميين الأفارقة بالأعلى للإعلام، فيتو
18 حجم الخط

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية التخصصية رقم (13) للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية، بحضور المستشار وليد محمود، عضو الأمانة العامة بالمجلس، وأمال عبد المطلب، مدير عام مركز التدريب.

الإعلاميين الأفارقة 


وتعقد الدورة على مدار أسبوعين خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر 2025، بمشاركة (14) إعلامي من دول غينيا كوناكري والكونغو الديمقراطية ومالي وجيبوتي وتشاد.


ويشمل البرنامج التدريبي عدد من المحاضرات التي يقدمها خبراء في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عدد من الزيارات الميدانية لبعض الأماكن السياحية والحضارية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دورة الإعلاميين الأفارقة بالأعلى للإعلام أخبار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أخبار الأعلى للإعلام

مواد متعلقة

الأعلى للإعلام: حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهك حقوق العرض الحصرية لمنصة يانجو پلاي

الأكثر قراءة

فيتو تكشف في عددها الجديد، إجرام بالقانون،، "بالمستندات" أكبر مافيا لتلفيق القضايا ضد الأبرياء

الوطنية للانتخابات: تسليم وكلاء المرشحين الحصر العددي بالسفارات والقنصليات بعد انتهاء الفرز

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس باتجاه مصر الجديدة

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

تراجع سعر جرام الذهب وعيار 21 يصل لهذا المستوى

منتخب مصر يسقط في فخ التعادل أمام الكويت بـ كأس العرب

بعجز متوقع 44 مليار دولار، السعودية تعتمد ميزانية 2026 بأكبر إنفاق في تاريخها

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة بناء جامع الأطروش"الدمرداش" بحلب وسر التسمية

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى المراهنات الإلكترونية (فيديو)

هل تجب الزكاة على أموال المعاش؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads