انطلاق الدورة التدريبية الـ 13 للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية

18 حجم الخط

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية التخصصية رقم (13) للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية، بحضور المستشار وليد محمود، عضو الأمانة العامة بالمجلس، وأمال عبد المطلب، مدير عام مركز التدريب.

الإعلاميين الأفارقة



وتعقد الدورة على مدار أسبوعين خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر 2025، بمشاركة (14) إعلامي من دول غينيا كوناكري والكونغو الديمقراطية ومالي وجيبوتي وتشاد.



ويشمل البرنامج التدريبي عدد من المحاضرات التي يقدمها خبراء في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عدد من الزيارات الميدانية لبعض الأماكن السياحية والحضارية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.