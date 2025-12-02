الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة تموينية لضبط الأسواق والأسعار بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.
 
 

يأتى ذلك  تنفيذا لتوجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية

 

حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاسعار بالمحافظة 

 


          
فقد قام اليوم المهندس جمال عمار وكيل الوزارة بحملة تموينية على الأنشطة التموينية والتجارية التابعة لادارة تموين شرق رافقه خلالها  رضا حسن مدير إدارة تموين شرق ووأحمد حسن رئيس رقابة تموين شرق و نبيل عسكر ومحمود رضوان مفتشى للادارة وتامر علوانى إدارة تموين شرق بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك  بحملة تموبنية بنطاق الادارة 

 

 أسفرت عن تحرير محضري إنتاج خبز ناقص الوزن  وضبط منشأة لتعبئة ملح طعام بدون ترخيص يقوم بتعبئة ملح الطعام،  وذلك لقيامه بتعبئة ملح الطعام مجهول المصدر، وتم ضبط الآتى٨٠ جوال زنة الجوال ٢٥ كجم بإجمالي وزن ٢ طن مجهولة المصدر

وكمية ٥٠٠ كجم ملح معبأ داخل أكياس لعلامة تجارية معروفة  ومدون علي الأكياس بيانات وهمية (خارج المحافظة)

تحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفة

 

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح أهمية تنظيم الأسرة

تفسير حلم تناول الطعام مع الميت في المنام وعلاقته بالكثير من الخير

قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلى مصر وأبرز كراماتها

