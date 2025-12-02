برنامج تدريبي لطلاب طب عين شمس بالجامعة الأمريكية في القيادة وإدارة الأعمال

18 حجم الخط

أعلنت كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عن إطلاق شهادة قيادة الأعمال في الرعاية الصحية لطلاب كلية الطب بجامعة عين شمس الأهلية.

وصمم هذا البرنامج الجديد، والذي يُعد الأول من نوعه في مصر، لتزويد ما يقرب من 450 طالبًا وطالبة من كلية الطب سنويًا بالمهارات الأساسية لإدارة وقيادة قطاع الرعاية الصحية، وهو الآن جزء دراسي أساسي لجميع طلاب كلية الطب بجامعة عين شمس وذلك بهدف الارتقاء بالتعليم في مجال الرعاية الصحية على المستوى الوطني.

وتعليقًا على إطلاق البرنامج الجديد، قالت نهى سالم، المدير المساعد للمنح والبرامج الخاصة بكلية التعليم المستمر: "يُسهم البرنامج في بناء جيل جديد من قادة الرعاية الصحية القادرين على تحسين الأنظمة والكفاءة بما يحقق أفضل النتائج للمرضى وذلك من خلال تحقيق التكامل بين مهارات القيادة وإدارة الأعمال في بداية حياتهم المهنية".

تعليم المهارات الأساسية في الإدارة والرعاية الصحية

يهدف البرنامج، الذي بدأ تطبيقه في نوفمبر 2025، إلى تزويد طلاب كلية الطب بالمهارات الأساسية في القيادة والإدارة والرعاية الصحية الرقمية والتفكير الاستراتيجي من خلال التعلم العملي والتفاعلي. يمتد البرنامج على مدار 125 ساعة، عبر ثماني وحدات دراسية، ويجمع بين الجلسات التفاعلية والمناقشات الجماعية ودراسات الحالة الواقعية والتعلم القائم على المشاريع.

وتهدف كلية التعليم المستمر من خلال هذا البرنامج إلى سد الفجوة بين المعرفة الطبية ومهارات القيادة في الحياة العملية مما يشجّع طلاب الطب على التفكير فيما يتجاوز الأنشطة الإكلينيكية، ليشمل المهارات التي لا تزال ضرورية للجانب الإداري الطبي.

وأوضحت أن هذا التوجه يمثل تحولًا في التعليم الطبي نحو تخريج متخصصين في الرعاية الصحية الشاملة. "في بيئة الرعاية الصحية الحالية، لا ينبغي أن يقتصر دور المتخصصين على كونهم أطباء سريريين فحسب، بل هم أيضًا صانعو قرارات وقادة فرق".

وأضافت: "إن المهارات مثل التفكير الاستراتيجي وإدارة المشاريع والعمل الجماعي والقيادة التنظيمية تسهم في تعزيز قدرات الطلاب كمقدمي رعاية صحية، بما يضمن كفاءتهم في التفاعل مع المرضى واستيعابهم لإطار عمل الرعاية الطبية".

ويمهد البرنامج الجديد الطريق لتوسيع الشراكات بين كلية التعليم المستمر وجامعة عين شمس، إذ تشكل هذه المبادرة خطوة أولى نحو تعاون أشمل بين مختلف كليات وأقسام الجامعتين، بما يتيح تطوير برامج مشتركة جديدة، ومبادرات بحثية مبتكرة، وفرص تدريب متعدد التخصصات.

وقالت سالم: "يجمع هذا التعاون بين الجامعتين بين الخبرة الأكاديمية والطبية لجامعة عين شمس وبين التميز في التطوير المهني والتدريب الذي تتميز به كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. هذه الشراكات من شأنها الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز أثره، بما ينعكس إيجابًا على الطلاب والمؤسسات على حد سواء"، وذلك من خلال تعزيز قدرات الطلاب على إدارة الفرق، وتحسين سير العمل السريري، ودعم جهود إصلاح الرعاية الصحية، يُسهم هذا البرنامج في إعداد جيل جديد من قادة القطاع القادرين على تحسين الأنظمة، ورفع كفاءتها بما يخدم مصلحة المرضى.

واختتمت سالم بالقول: "إن شهادة قيادة الأعمال في الرعاية الصحية تعزز مؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء مصر وستسهم في نهاية المطاف في الارتقاء بمستوى القيادة في هذا القطاع على الصعيد الوطني، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة والابتكار في القطاع الطبي".

