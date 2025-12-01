طلاب "من أجل مصر المركزية" بجامعة حلوان يستعرضون إنجازات الدولة في لقاء توعوي حول القضايا الاجتماعية

18 حجم الخط

في إطار جهود جامعة حلوان لتعزيز وعي الطلاب ودورهم الوطني، نظم قسم الإعلام بكلية الآداب بالتعاون مع طلاب أسرة "من أجل مصر المركزية" والإدارة العامة لرعاية الشباب، لقاءً موسعًا تحت عنوان "الوعي بالقضايا الاجتماعية"، وذلك بمشاركة طلابية واسعة، وبحضور الفنان سامح حسين.

وشهد اللقاء عرضا مميزا من طلاب أسرة "من أجل مصر المركزية"، تضمن فيديو توثيقيا يبرز حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، مؤكدين أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يُعد ثمرة رؤية استراتيجية شاملة لبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الطلاب في مداخلاتهم أن الجمهورية الجديدة ليست مجرد شعار، بل واقع ملموس يشهده المواطن المصري في مشروعات البنية التحتية، والتطوير الحضاري، والرعاية الصحية، والتعليم، وبناء الإنسان، مشيرين إلى أن هذه التحولات تعكس إرادة سياسية قوية ورؤية واعية للمستقبل.

ويأتي اللقاء في سياق حرص جامعة حلوان على دمج طلابها في القضايا الوطنية، ورفع وعيهم بالقضايا الاجتماعية، بما يعزز قيم الانتماء والولاء للوطن، ويؤهلهم ليكونوا طاقة إيجابية فاعلة في خدمة المجتمع.

وناقش المشاركون أهمية وعي طلاب الجامعات بالقضايا الاجتماعية ودورهم في مواجهة التحديات المجتمعية، مشيرين إلى أن الشباب هم الركيزة الأساسية في بناء المستقبل، وأن الجامعة تمثل بيئة خصبة لصقل مهاراتهم الفكرية والعملية.

وأعرب الفنان سامح حسين عن سعادته بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى رفع وعي الشباب، مؤكدًا أن الفن والإعلام لهما دور كبير في دعم القضايا المجتمعية وتعزيز الانتماء الوطني.

واختتمت الندوة بتوصيات تدعو إلى استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز ثقافة الحوار، وتدعم مشاركة الطلاب في خدمة المجتمع، بما يواكب رؤية الدولة المصرية.

وفي لفتة فنية مميزة تعبر عن روح الانتماء والفخر بالوطن، أطلقت أسرة طلاب "من أجل مصر" بجامعة حلوان أولى أغانيها الرسمية، والتي تحمل رسائل تحفيزية تؤكد على دور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة، وجاءت الأغنية لتعكس طموحات الجيل الجديد وتبرز إنجازات الدولة المصرية بلغة عصرية تلامس وجدان الطلاب وتعزز قيم الولاء والانتماء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.