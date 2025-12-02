وزيرة التنمية المحلية: 95 مبادرة في 27 محافظة لتنظيم الأسرة وخفض معدلات النمو السكانى

18 حجم الخط

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة حول أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر نوفمبر 2025، في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول أبرز جهود وحدة السكان المركزية

وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان، إلى دعم الوزارة للأنشطة السكانية والتنموية لـ 95 مبادرة مقترحة من وحدات السكان في 27 محافظة والوحدة المركزية بالوزارة؛ إيمانا منها بأهمية تنفيذ تلك المبادرات لبناء الإنسان المصري ودعم قدراته ورفع وعيه لتجنب السلوكيات الخاطئة التى تعوق التحسن في مؤشر التنمية البشرية والخصائص السكانية ذات العلاقة بالنمو السكاني ومنها الصحة والتعليم والعمل وغيرها.

كما أوضح التقرير أن إجمالي إنجازات شهر نوفمبر تمثلت في تسجيل 2238 نشاطًا في 25 محافظة استفاد منها 214639 مستفيدا من أفراد الأسر بجميع الفئات العمرية، منهم 123138 مواطنا بالوجه القبلي، و82064 بالوجه البحري، و4560 بالمحافظات الحضرية، و4877 بمحافظات الحدود.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الأنشطة والفعاليات التي نظمتها وحدات السكان بالمحافظات استهدفت تحسين مؤشرات الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة وخفض معدلات المواليد ومعدلات الإنجاب الكلي والرغبة في مزيد من الأطفال، وخفض الإنجاب المبكر فى محور ضمان الحقوق الإنجابية وزيادة عدد سنوات الإلتحاق بالتعليم، وخفض نسب التسرب من التعليم والأمية في محور التعليم والتعلم، وتحسين مساهمة المرأة فى سوق العمل وخفض نسب البطالة، ورفع الوعي بأهمية وقيمة العمل وأهمية التعليم فى محور الاستثمار فى الثروة البشرية، ورفع مساهمة المرأة فى سوق العمل ورفع الوعي بتجنب السلوكيات الخاطئة والعادات والتقاليد، ومنع العنف ضد المرأة، وذلك من أجل التحسن في جودة الحياه للمواطن المصري.

تنفيذ أنشطة لدعم البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية في المحور الخدمي ومحور التمكين الاقتصادي للمرأة

كما أشار التقرير إلى أن الوحدة المركزية للسكان بالوزارة تابعت تنفيذ أنشطة لدعم البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية في المحور الخدمي ومحور التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي ومحور التحول الرقمي، بالإضافة إلى متابعة دعم وبناء قدرات الشباب على ريادة الأعمال والشمول المالي، وتفعيل بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير والتنمية فى 87 مركزا من مراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ15 محافظة بالوجهين القبلي والبحري.

كما تضمن التقرير إلقاء رئيس وحدة السكان بالوزارة محاضرة عن "القضية السكانية ودور وزارة التنمية المحلية فى حلها" بدعوة من عميد معهد أكتوبر العالي للاقتصاد بمدينة القافة والعلوم بالسادس من أكتوبر، بحضور عميد المعهد والأساتذة ومايقرب من 400 طالب وطالبة لرفع الوعي بالقضية السكانية فى مصر ومنهجية العمل لحلها والتجارب الدولية والتجربة المصرية.

كما أشار التقرير كذلك إلى التحضير والمشاركة فى المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، حيث تم عقد 3 اجتماعات أون لاين مع فرق العمل بالمحافظات للمراجعة الفنية لعدد 14 عرضا من المحافظات الذين قدموا لمسابقة أفضل عروض للمؤتمر عن مبادرات المحافظات ومؤشرات تحسين الأداء فى كل محافظة، وشاركت رئيس وحدة السكان المركزية ووحدات السكان من 23 محافظة فى جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية؛ حرصًا من الوزارة على التعرف على جهود التنمية البشرية المختلفة لتحسين الخصائص السكانية وخفض معدلات النمو السكاني.

وحول خطة مبادرات وحدات السكان عن عامي 2026- 2027، تم عقد اجتماع مع فريق عمل المحافظات لمناقشة الملامح الأساسية لخطة عمل المبادرات، كما قامت الوحدة المركزية بإعداد كتاب دوري للمحافظات بأهم ملامح الخطة والمبادرات القومية التي يمكن تعميمها على جميع المحافظات وهما مبادرتي تحدث معه والتى يتم العمل بها منذ عام 2023 لرفع وعي الشباب والرجال بأهمية تنظيم الأسرة ورعاية الأطفال وتعليمهم وقيمة العمل، وكيفية إختيار شريك الحياة وخطورة العنف ضد المرأة وأسلوب التربية الإيجابية، كما استحدثت الوحدة المركزية مبادرة لتشجيع التطوع بين طلبة المدارس والجامعات تسمى "رواد العمل السكاني"، وتوضيح آليات العمل للمحافظات.

