مزايا فيزا بيزنس للشركات من بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن مزايا بطاقات فيزا بيزنس Platinum وSignature الائتمانية للشركات.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن الفيزا تقدم خدمات عديدة منها تسهيل سداد مدفوعات الشركات بأطول فترة سداد حيث تم تسديد من خلالها ضرائب، جمارك، تأمينات، فواتير، اشتراكات ومزايا أخرى عديدة.

وفي سياق متصل يبحث الكثير من عملاء بنك مصر عن المدة المحددة لسداد مديونيات في الشركات.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه يقدم مجموعة متنوعة من بطاقات فيزا الائتمانية للشركات (Classic -Platinum - Signature) والتي يتم إصدارها من خلال برامج تمويلية مختلفة تناسب جميع أنواع الشركات، مع إتاحة أطول فترة سداد تصل إلى 56 يومًا وأقل حد أدنى للسداد 5% من قيمة الاستخدامات الشهرية، وإمكانية استخدام البطاقات داخل وخارج مصر وعبر الإنترنت.

استلام تجديدات بطاقات الخصم الفوري

ومن جانب آخر، يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن كيفية استلام تجديدات بطاقات الخصم الفوري.

وأوضح مسئولو بنك مصر بأنه بالنسبة لبطاقات تجديدات الخصم الفوري فيتم استلام التجديدات على عنوان العميل من قبل شركة الشحن للبطاقة في آخر أسبوع من شهر انتهاء البطاقة الحالية.

إمكانية إصدار دفاتر شيكات على الحساب الإسلامي

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية إصدار دفاتر شيكات على الحساب الإسلامي.

وأوضح مسئولون ببنك مصر أنه يمكن إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حساب العميل.

وتشمل قائمة الخدمات المقدمة في الحساب الإسلامي من بنك مصر ما يلي:

1--إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

2-إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا.

3-سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة 24/7 من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

4-إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

5-إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات على الحساب.

