السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المدة المحددة لسداد مديونية فيزا الشركات في بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر
18 حجم الخط

يبحث الكثير من عملاء بنك مصر عن المدة المحددة لسداد مديونيات في الشركات.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه يقدم مجموعة متنوعة من بطاقات فيزا الائتمانية للشركات (Classic -Platinum - Signature) والتي يتم إصدارها من خلال برامج تمويلية مختلفة تناسب جميع أنواع الشركات، مع إتاحة أطول فترة سداد تصل إلى 56 يومًا وأقل حد أدنى للسداد 5% من قيمة الاستخدامات الشهرية، وإمكانية استخدام البطاقات داخل وخارج مصر وعبر الإنترنت.
 

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن كيفية استلام تجديدات بطاقات الخصم الفوري.

وأوضح مسئولو بنك مصر بأنه بالنسبة لبطاقات تجديدات الخصم الفوري فيتم استلام التجديدات على عنوان العميل من قبل شركة الشحن للبطاقة في آخر أسبوع من شهر انتهاء البطاقة الحالية.

إمكانية إصدار دفاتر شيكات على الحساب الإسلامي

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية إصدار دفاتر شيكات على الحساب الإسلامي.

وأوضح مسئولون ببنك مصر أنه يمكن  إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حساب العميل.

وتشمل قائمة الخدمات المقدمة في الحساب الإسلامي من بنك مصر ما يلي:

1--إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

2-إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا.

3-سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة 24/7 من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

4-إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

5-إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات على الحساب.

 ومن جانب آخر أكد بنك مصر أنه يمكن بالفعل سداد بطاقة الائتمان للعملاء عن طريق خدمات الإنترنت البنكي المتاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطاقات فيزا بنك مصر بطاقات الخصم الفوري بطاقة خصم فوري بطاقة الائتمان بطاقات الخصم دفاتر الشيكات عملاء بنك مصر مسئولو بنك مصر

الأكثر قراءة

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

سيف الجزيري يحرز الهدف الأول للزمالك أمام كايزر تشيفز

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

بعد قرارات وزير التعليم، أخصائية مدرسة عبد السلام المحجوب: ليس كل الطلاب مشاركين في إهانتي

عباقرة ولكن مجهولون، ابن زهر أول من استعمل "البنج" وأجرى جراحة الصدر المفتوح

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الفتح بالمدينة المنورة، بني مكان خيمة رسول الله في الأحزاب

عباقرة ولكن مجهولون، ابن زهر أول من استعمل "البنج" وأجرى جراحة الصدر المفتوح

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية