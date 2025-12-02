آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الكورية

18 حجم الخط

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس فيلما تسجيليا عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا الهاوتزر الكوري عيار 155 ملم (K9A1 EGY)،.

أبرز المعلومات عن مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الكورية

وترصد فيتو أبرز المعلومات عن مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الكورية

- شهدت القاهرة مؤخرا زيارة مهمة لرئيس كوريا الجنوبية إلى مصر، بهدف تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين.

العلاقات المصرية الكورية

- العلاقات المصرية الكورية تتميز بقوة خاصة في المجال الاقتصادي، حيث نجحت مصر في جذب عدد من كبرى الشركات الكورية، والسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة حجم الاستثمارات الكورية، سواء في صناعات الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة أو في مجالات بناء السفن والقطارات ووسائل النقل الجماعي، وقد جرى الاتفاق على دفع هذه الشراكات خطوات للأمام.

رئيس جمهورية كوريا الجنوبية

- استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نوفمبر الماضي، الرئيس "لي جاي ميونغ" رئيس جمهورية كوريا الجنوبية والسيدة قرينته.

- رحب الرئيس السيسي بضيف مصر الكريم في زيارته الأولى لمصر منذ توليه منصبه في يونيو 2025، التي تتزامن مع احتفال البلدين بمرور ثلاثين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

- أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة في كافة المجالات وبالأخص المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، وكذا في مجال التعليم، مشيدًا بالتجربة التنموية الكورية

- أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لزيادة حجم أعمال الشركات الكورية واستثماراتها في مختلف القطاعات ذات الأولوية، خاصة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، وبناء السفن، والذكاء الاصطناعي، والبتروكيماويات والتعدين، مع التركيز على توطين هذه الصناعات داخل مصر.

نشاط الشركات الكورية في السوق المصرية

-أبرز السيسي الرئيس ما تقدمه الدولة المصرية من ضمانات وحوافز استثمارية ومزايا تنافسية للسوق المصرية.

- أعرب الرئيس الكورى “لي جاي ميونغ” عن شكره الرئيس على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر في جميع المجالات، سواء على مستوى العلاقات الحكومية التنموية أو من خلال نشاط الشركات الكورية في السوق المصرية، كما أشاد بالإنجازات التي حققتها مصر خلال العقد الأخير، والتي كان آخرها افتتاح المتحف المصري الكبير.

منطقة الشرق الأوسط

- المباحثات تناولت كذلك القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الرئيس جهود مصر الرامية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وقرار مجلس الأمن ذي الصلة، مؤكدًا موقف مصر الثابت القائم على حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، ثمّن الرئيس الكوري دور مصر المحوري في تحقيق السلام ودعم الاستقرار بالشرق الأوسط، ولاسيما جهود الرئيس التي أفضت إلى وقف الحرب في قطاع غزة واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا تأييد بلاده لحل الدولتين وللجهود المصرية ذات الصلة.

- كما استعرض الرئيس الكوري موقف بلاده إزاء التطورات في شبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا، حيث أشاد الرئيس بجهود جمهورية كوريا للحفاظ على علاقات متوازنة وتعاونية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية. كما تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن الأوضاع في عدد من دول المنطقة، وأكدا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الدول والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لأزماتها والحفاظ على مقدرات شعوبها.

- تم التوقيع على مذكرتي تفاهم في مجالي الثقافة والتعليم.

