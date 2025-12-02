محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة

18 حجم الخط

افتتح محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومحمد عبد العزيز جبران وزير العمل، قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره، ليعود منصة فنية وثقافية تخدم أهالي المدينة والسائحين على حد سواء.

وشهد الافتتاح حضور قيادات وزارة الثقافة، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحر الأحمر ووزارة الثقافة، يتضمن تحويل قصر الثقافة إلى مركز للعروض الفنية والتراثية الموجهة للسائحين.



ألقى اللواء عمرو حنفي كلمة موسّعة خلال الافتتاح، أوضح فيها أن الاستثمار في الثقافة ليس رفاهية، بل أحد أعمدة القوة الناعمة للدولة، وأن الفن بما يحمله من تاريخ ورموز يقدم رسالة مباشرة للسائح تسهم في رفع الوعي وتعزيز الانطباع الإيجابي عن مصر. وأضاف أن المحافظة تدعم بقوة تشغيل القصر خمسة أيام أسبوعيًا، وتقديم برامج منتظمة تشمل العروض الموسيقية والتراثية والفنون التشكيلية، بهدف خلق حركة فنية دائمة داخل المدينة.



وشدد محافظ البحر الأحمر على أهمية تعاون المنشآت الفندقية في الترويج للفعاليات الثقافية، مؤكدًا أن الفنادق أصبحت شريكًا مباشرًا في دعم البرنامج الفني داخل قصر الثقافة، من خلال تعريف السائحين بالعروض، بما يسهم في زيادة الإقبال ورفع مستويات رضا الزائرين.

وأشار إلى دور “الأمن الصامت” الذي تقوم به الجهات المختصة للحفاظ على الشعور بالأمان داخل المقاصد السياحية، وهو ما يجعل تقديم الفنون في بيئة مستقرة جزءًا من رسالة مصر للعالم.



وأكد محافظ البحر الأحمر أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في دمج الثقافة بالسياحة، موضحًا أن الغردقة تحتاج إلى محتوى ثقافي يعكس الشخصية المصرية، ويُظهر للزائر الأجنبي قيمة الفنون والتراث المصري. وقال إن تحويل قصر الثقافة إلى مركز ثابت للعروض الفنية خطوة تعكس حرص المحافظة على تعزيز التجربة السياحية من خلال إضافة البعد الثقافي إلى خريطة المقاصد.



من جانبه، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أن إعادة تشغيل قصر ثقافة الغردقة يعكس التزام الدولة بتعزيز حضور الفنون في المدن السياحية وتحويلها إلى مراكز للإبداع. وقال إن الوزارة ستعمل على توجيه فرق فنية محترفة، وتقديم برنامج ثقافي متنوع يشمل عروضًا موسيقية، وفنونًا شعبية، وتراثًا مصريًا يعكس أصالة الثقافة المحلية، بما يجعل الغردقة نموذجًا لدمج الفن في المنظومة السياحية.



وأضاف الوزير أن البروتوكول الموقع اليوم يتجاوز فكرة تشغيل القصر فقط، بل يؤسس لتعاون ممتد يضع الثقافة في صدارة الخدمات المقدمة للسائح، ويرفع من جودة التجربة السياحية عبر خلق مساحات تفاعلية تعبر عن الهوية المصرية.

كما أوضح أن الاتفاق يتضمن إعداد مواد ترويجية تشمل بانرات وفيديوهات تعريفية وتوزيعها على الفنادق والمنتجعات، إضافة إلى تجهيز المسرح بالكامل لاستقبال العروض بما يواكب المعايير الفنية المطلوبة. مشيدا بدعم المحافظة للمبادرة باعتبارها خطوة تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الحركة الثقافية داخل مدينة سياحية مهمة مثل الغردقة.

