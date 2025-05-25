الأحد 25 مايو 2025
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ثقافة وفنون

بكاء كيت بلانشيت وجعفر بناهي لحظة فوزه بالسعفة الذهبية في مهرجان كان (فيديو)

جعفر بناهي، فيتو
جعفر بناهي، فيتو

بكت الممثلة كيت بلانشيت، لحظة تسليمها جائزة السعفة الذهبية، للمخرج الإيراني جعفر بناهي عن فيلمه "كان مجرد حادث"، والذي بدوره بكي هو أيضا.

وأقيمت مساء أمس فعاليات، ختام الدورة ٧٨ من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي شهدت حضورا كبيرا من نجوم هوليوود والعالم.

وشهد حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي إعلان الفائزين بجوائز الدورة ٧٨، والتي من أهمها السعفة الذهبية.

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدورة 78 لمهرجان كان السينمائي

جائزة الكاميرا الذهبية الخاصة

أكينولا ديفيز جونيور، MY FATHER’S SHADOW’

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جائزة لجنة التحكيم الخاصة

"القيامةـRESURRECTION، للمخرج بي جان

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أفضل ممثل 

فاجنر مورا، عن فيلم "العميل السري ـ THE SECRET AGENT’"

 

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الكاميرا الذهبية

 الفيلم العراقي THE PRESIDENT’S CAKE

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أفضل سيناريو

الأمهات الشابات ـ YOUNG MOTHERS

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جائزة لجنة تحكيم مهرجان كان ٢٠٢٥ مناصفة بين:
• أوليفر لاكس "سيرات"
• ماشا شيلينسكي "صوت السقوط"

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أفضل مخرج

كليبر ميندونسا،  فيلم "العميل السري ـ The Secret Agent".

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أفضل ممثلة 

نادية مليتي، فيلم "الأخت الصغيرة ـ ‘THE LITTLE SISTER.

 

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الجائزة الكبري

فيلم "القيمة العاطفية ـ  SENTIMENTAL VALUE’"

 

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السعفة الذهبية

 “كان مجرد حادث ـ IT WAS JUST AN ACCIDENT”

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الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي 

وانطلقت الدورة 78، لمهرجان كان يوم الثلاثاء 13 مايو، واستمرت حتى 24 من الشهر ذاته، وسط حضور كبير من نجوم هوليوود والعرب، والعالم.

 

تكريم روبرت دي نيرور ونيكول كيدمان

وشهد حفل افتتاح الدورة ٧٨ من مهرجان كان السينمائي الدولي، تكريم الممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو، بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية"، عن مسيرته الفنية الكبيرة في السينما.

كما شهد المهرجان تكريم الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، بجائزة "المرأة في الحركة"، والتي تمنحها المهرجانات السينمائية للنساء المؤثرات في مجال السينما.

الفائزون في مسابقة نظرة ما في مهرجان كان 2025

 أعلنت إدارة مهرجان كان رسميا، عن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة “نظرة ما”، ضمن فاعليات الدورة ٧٨ من مهرجان كان السينمائي لعام 2025.

وتنافس ٢٠ فيلما، على جوائز مسابقة “نظرة ما”، والتي تُعد منصة هامة لاكتشاف المواهب السينمائية الجديدة وتقديم الأفلام المبتكرة والجريئة.

جائزة لجنة التحكيم

A Poet، إخراج سيمون ميسا سوتو

أفضل إخراج

ناصر عرب، وطرزان، "ذات مرة في غزة"

أفضل ممثل

فرانك ديلان، Urchin

 أفضل ممثلة

كليو ديارا، I Only Rest in the Storm

أفضل سيناريو

Pillion، هاري لايتون 

لجنة تحكيم الدورة 78 من مهرجان كان

وتولى رئاسة الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي، الممثلة الفرنسية الحائزة على جائزة الأوسكار، جولييت بينوش.

فيما ضمت لجنة تحكيم المهرجان، كلا من: الممثلة الأمريكية هالي بيري، والمخرجة الهندية بايال كاباديا، والممثلة الإيطالية ألبا رورفاكر، والكاتبة الفرنسية المغربية ليلى سليماني، والمخرج الكونغولي ديودو حمادي، والمخرج الكوري الجنوبي هونغ سانغسو، والمخرج المكسيكي كارلوس ريجاداس، والممثل الأمريكي جيريمي سترونج.

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مهرجان كان مهرجان كان جعفر بناهي مهرجان كان ٧٨

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