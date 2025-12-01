ألفا روميو تطلق سيارتها جوليا 2026 لأول مرة في مصر

18 حجم الخط

طرح الوكيل الحصري لعلامة ألفا روميو الإيطالية الفاخرة، سيارته جوليا 2026 لأول مرة في مصر، اليوم الاثنين، ويمثل إطلاق طرازات MY2026 فصلًا جديدًا من التطور الإيطالي، حيث تجمع الطرازات الجديدة بين التصميم الجريء والأداء الرياضي.

وأوضح الوكيل الحصري لعلامة ألفا روميو الإيطالية الفاخرة، أن سيارات الفاروميو جوليا 2026 لأول مرة في مصر، تأتي بمزيج من التحسينات التي تعزز من جاذبيتها، وأبرزها تقديم خيارات ألوان جديدة وحصرية اللون الأخضر الأسطوري (Verde).

ويعد هذا اللون من الألوان التراثية المحبوبة للعلامة، ويأتي بعد سنوات من الغياب، ليمنح السيارات طابعًا رياضيًا وفخمًا فريدًا.​



تتضمن مواصفات سيارات ألفا روميو جوليا 2026 محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر توربو بقوة 280 حصان وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع رباعي Q4.

تأتي السيارة بتصميم داخلي يضم شاشة رقمية قياس 12.3 بوصة وشاشة لمس مقاس 8.8 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة متقدمة للسائق ومواد فاخرة.



وزودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مزود بشحن توربيني (تيربو)، وتصل القوة الحصانية 280 حصان عند 5250 دورة في الدقيقة، وبلغ عزم الدوران 400 نيوتن متر عند 2250 دورة في الدقيقة.



وزودت السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، نظام الدفع دفع رباعي Q4.

التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.7 ثانية، السرعة القصوى: 241 كم/ساعة.

التصميم والتجهيزات الداخلية، شاشة العدادات رقمية بحجم 12.3 بوصة قابلة للتخصيص، شاشة المعلومات والترفيه تعمل باللمس مقاس 8.8 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

مواصفات السلامة والأمان في سيارات الفاروميو

وسائد هوائية وستائر هوائية.

نظام فرامل مانع للانغلاق (ABS).

نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل (EBD).

برنامج التحكم في الثبات الإلكتروني (ESP).

نظام المساعدة على صعود المرتفعات (HLA).

نظام التحكم في الجر (TCS).

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS).

كاميرا رؤية خلفية وحساسات ركن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.