نقيب السينمائيين ينعى المخرج علي سيد الأهل: خدم التليفزيون كثيرا

نهى نقيب السينمائيين مسعد فودة المخرج علي سيد الأهل الذي رحل ظهر اليوم عن 63 عاما بعد صراع مع المرض.

“فودة” قال في نعيه عن المخرج الراحل إنه كان أحد رموز العمل الفني وخدم التليفزيون والدراما كثيرا.

شغل المخرج الراحل مناصب مهمة خلال مسيرته منها رئاسة القناة الأولى، ووكيل وزارة الإعلام، ورئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية في التليفزيون.

عمل “الأهل” مساعد مخرج في مسرحية “العصمة في إيد حماتي” من إخراج نبيل أمين التي تم إنتاجها عام 2000.

