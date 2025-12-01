9 أصناف من الخضروات الشتوية تحمي من الخمول الشتوي

18 حجم الخط

أصناف من الخضروات الشتوية، مع قدوم فصل الشتاء يعاني الكثير من النساء من الشعور بالخمول، انخفاض الطاقة، والرغبة في النوم لفترات أطول، ويرجع ذلك إلى قلة التعرض للشمس، انخفاض درجات الحرارة، وتغيّر الروتين اليومي.

لكن ما قد لا تعرفه الكثيرات هو أن التغذية تلعب دورًا كبيرًا في مواجهة هذا الخمول، خاصةً من خلال تناول الخضروات الشتوية الغنية بالفيتامينات والمعادن والمركّبات التي تدعم المناعة وتزيد الحيوية.

وتتميز خضروات الشتاء بأنها دسمة بالفوائد، قليلة السعرات، وممتازة لمنح الجسم الطاقة دون إرهاق الجهاز الهضمي.

أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن مواجهة الخمول الشتوي لا تعتمد فقط على النوم أو الراحة، بل على نوعية الغذاء الذي نتناوله يوميًا، وإدخال الخضروات الشتوية في نظامك الغذائي يمنح جسمك دفعة قوية من الطاقة، ويحسن المزاج، ويدعم المناعة، ويقلل الإحساس بالكسل الذي يصاحب أيام البرد.

خضروات شتوية تمنحك الطاقة لمواجهة خمول الشتاء

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مها، أهم الخضروات الشتوية التي تساعد على مقاومة الكسل وتحسين النشاط طوال اليوم.

1. السبانخ: مخزن الحديد والطاقة

تعد السبانخ من أكثر الخضروات الشتوية أهمية في تقليل الخمول، فهي غنية بالحديد الذي يساهم في زيادة إنتاج الهيموجلوبين وتحسين وصول الأكسجين للخلايا، مما يرفع مستوى الطاقة في الجسم. كما تحتوي على فيتامين "ب" خاصة حمض الفوليك الذي يعزز وظائف الدماغ ويقلل الإحساس بالتعب.

تساعد السبانخ أيضًا في تحسين المزاج بفضل محتواها من الماغنيسيوم، وهو معدن يلعب دورًا مهمًا في تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر. من أفضل طرق تناولها: السبانخ المطبوخة، إضافتها للبيض، أو عمل سلطة السبانخ بدبس الرمان.

2. البطاطا الحلوة: مصدر للطاقة الدافئة

البطاطا الحلوة من أشهر خضروات الشتاء المحاربة للخمول. تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المعقدة التي تمنح الجسم طاقة ثابتة لفترات طويلة دون ارتفاعات وهبوطات مفاجئة في السكر.

كما تحتوي على فيتامين A ومضادات أكسدة قوية تدعم المناعة وتساعد الجسم على مقاومة أمراض الشتاء مثل البرد والإنفلونزا. وبفضل محتواها العالي من الألياف، تساعد على الشعور بالشبع وتحسين الهضم، مما يقلل من الشعور بالكسل بعد الوجبات.

3. البنجر (الشمندر): لتحسين تدفق الدم والنشاط

البنجر من أكثر الخضروات التي تحسّن الأداء البدني وتزيد الطاقة بفضل غناه بالنترات الطبيعية التي توسّع الأوعية الدموية وتحسّن تدفق الدم. هذا يعني وصول كمية أكبر من الأكسجين إلى الدماغ والعضلات، وبالتالي تقليل الإحساس بالخمول والكسل.

كما يحتوي البنجر على الحديد والبوتاسيوم وفيتامين C، وهي عناصر ضرورية لرفع المناعة ودعم وظائف المخ. يمكن تناوله عصيرًا، أو مسلوقًا في السلطات، أو مشويًا للحصول على أقصى فائدة.

4. الجزر: يرفع المناعة ويحسن المزاج

الجزر من الخضروات الشتوية الشهيرة، وغناه بفيتامين A يجعله عنصرًا مهمًا لصحة العين والمناعة. لكن ما يميّزه في مواجهة الخمول هو احتواؤه على مضادات أكسدة تحارب الالتهابات التي قد تسبب الشعور بالتعب المستمر.

كما يحتوي على فيتامين C الذي يعزّز امتصاص الحديد ويحسن الحالة المزاجية، إلى جانب الألياف التي تساعد في تنظيم الهضم. يمكن تناوله نيئًا، عصيرًا، في الشوربات، أو مع الخضار السوتيه.

5. الكرنب: يدعم الهضم والطاقة

يُعد الكرنب من الخضروات الشتوية الغنية بفيتامينات B التي تُعد حجر الأساس في تحويل الطعام إلى طاقة. كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل السلفورافان الذي يدعم صحة الخلايا ويقلل الالتهابات، ما يساهم في تقليل الشعور بالإرهاق العام.

الكرنب أيضًا غني بالألياف التي تنظم حركة الأمعاء وتمنع الانتفاخ والكسل الناتج عن سوء الهضم. ويمكن تناوله في السلطات، المحشي، أو المطبوخ مع صلصة الطماطم.

خضروات شتوية

6. البروكلي: قوة الطاقة الخضراء

البروكلي واحد من أقوى الخضروات الشتوية للمناعة والطاقة. يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين C وبمعدل أعلى من البرتقال، مما يساعد على إنتاج الكارنيتين—a مركب يساعد الجسم على تحويل الدهون إلى طاقة.

كما يحتوي على الكالسيوم والماغنيسيوم اللذين يلعبان دورًا مهمًا في استرخاء العضلات وتقليل الشعور بالإجهاد، بالإضافة إلى فيتامين K الضروري لصحة العظام. تناوله مطهوًا على البخار أو في الشوربات يُعد خيارًا رائعًا.

7. القرنبيط: قليل السعرات وعالي الفائدة

القرنبيط غني بفيتامينات B، وفيتامين C، والبوتاسيوم، وكلها عناصر تحارب التعب وتدعم وظائف الأعصاب والدماغ. كما أنه يحتوي على كمية جيدة من الكولين، وهو مركب يساعد في تحسين التركيز والذاكرة.

تناوله يساعد أيضًا على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يمنع الشعور بالنعاس بعد الوجبات، وهو أمر شائع في الشتاء.

8. الكرفس: خضار خفيف يمنح نشاطًا ملحوظًا

الكرفس من الخضروات المنعشة التي تحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف، مما يساعد على ترطيب الجسم ومنع الجفاف الذي يعد أحد أسباب الإرهاق. كما يحتوي على مضادات أكسدة تدعم وظائف الكلى وتساعد على التخلص من السموم التي قد تزيد من الشعور بالخمول.

9. اللفت: غني بالطاقة الشتوية

اللفت يحتوي على مزيج من الفيتامينات مثل A وC وK، بالإضافة إلى الكالسيوم والبوتاسيوم. هذا يجعله داعمًا قويًا للعظام والمناعة والطاقة. كما أن اللفت من الخضروات التي تعزز تدفق الدم وتقلل البرودة في الأطراف، وهو أمر يساعد بشكل مباشر على رفع النشاط في الشتاء.

