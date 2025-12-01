الإثنين 01 ديسمبر 2025
ثقافة الشيوخ تناقش سياسة الهيئة الوطنية للإعلام، الأربعاء المقبل

تناقش لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها يوم الأربعاء المقبل، برئاسة النائب محمد عمران، سياسة الهيئة الوطنية للإعلام ورؤيتها للتطوير، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

 

لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى


كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها الأربعاء، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

 

تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء


فيما تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف، اجتماعا يوم الأربعاء المقبل، لمواصلة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويستهدف التعديل بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وتضمن التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

