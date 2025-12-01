في ذكرى رحيلها الـ 15، برلنتي عبد الحميد أشهر نجمات زواج الفن بالسياسة

18 حجم الخط

برلنتى عبد الحميد، ممثلة ذات جاذبية خاصة، أشهر ممثلات الإغراء في العالم العربي، ارتبط اسمها بالسياسة فجمعت بين الفن والسياسة بزواجها من المشير عبد الحكيم عامر، تخصصت في تمثيل أدوار المرأة اللعوب، ورحلت في مثل هذا اليوم عام 2010 عن 75 عاما.

ولدت ابنة حى السيدة زينب نفيسة عبد الحميد حواس، الشهيرة بـ برلنتي عبد الحميد عام 1935، درست الثقافة النسوية وفن التطريز، ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية قسم النقد نتيجة حبها للتمثيل، اكتشف المخرج زكي طليمات قدراتها على التمثيل فى المعهد، ونصحها بدراسة التمثيل بدلا من النقد، ثم قدمها في أول أدوارها في مسرحية "الصعلوك"، وانضمت بعدها إلى الفرقة القومية لتقدم من خلالها مجموعة من المسرحيات منها: البخيل لموليير، قصة مدينتين لتشالرلز ديكنز وهما من إخراج زكي طليمات.

ريا وسكينة بداية طريق النجومية

شاهد برلنتى عبد الحميد على المسرح المخرج الإيطالي بيبر زريانللي فاختارها للعمل في أول ظهور سينمائي لها فى دور صغير من خلال فيلم "شم النسيم" عام 1952، إلا أن البداية الحقيقية لمشوارها السينمائي كانت على يد مخرج الواقعية صلاح أبو سيف عام 1952 الذى استطاع توظيف أنوثتها الطاغية فى فيلم "ريا وسكينة" الذى وضع قدمها على طريق النجومية، ليحصرها بعد ذلك المخرجون فى أدوار المرأة اللعوب في أكثر من 50 فيلما منها: فضيحة في الزمالك، إزاي أنساك، غرام في السيرك، درب المهابيل، رنة خلخال، صراع في الجبل، قلوب العذارى، قصة حبى، أحلام البنات، الشياطين الثلاثة، هارب من الحب، سر طاقية الإخفاء، العش الهادئ وغيرها، حتى كان آخر أعمالها الفنية عام 1988 فى فيلم "جواز في السر".

برلنتى عبد الحميد

أثناء تصويرها فيلم “بيت الله الحرام”، حيث أدت برلنتى عبد الحميد فيه دور ابنة ابرهة الذى قدم لهدم الكعبة ونجحت فى تقديم دور امرأة لعوب، وأحبها منتج الفيلم محمود سمهان وكان أول أزواجها، وعندما وكلت أحد المحامين للانفصال عنه بسبب غيرته الزائدة تزوجت المحامى بعد حصولها على الطلاق، ثم تزوجت من ملحن شاب وبعده أحد المخرجين الشبان.

زواج الفن بالسياسة

وفى النهاية تزوجت برلنتي عبد الحميد من المشير عبد الحكيم عامر وزير الحربية فى حكومة ثورة يوليو في عام 1960، واعتزلت الفن وابتعدت عن الأضواء والحياة الاجتماعية تماما بناء على رغبة المشير وهى لم تكمل الثلاثين من عمرها، وظلت هكذا إلى أن رحل المشير، وأنجبت برلنتي للمشير ولدا واحدا هو عمرو عبد الحكيم عامر.

برلنتى عبد الحميد

بدأ زواج برلنتى عبد الحميد والمشير سريا ورفضه الرئيس جمال عبد الناصر، وطلب منه إنهاء هذا الزواج، إلا أن المشير تمسك بها، ووصفها لعبد الناصر بأنها أغنته عن صداقة الرجال بثقافتها وصراحتها وخفة ظلها، وأنه وضعها تحت اختبارات صعبة واكتشف أنها امرأة فوق مستوى الشبهات.

بعد رحيل المشير كتبت برلنتى عبد الحميد مذكراتها تحت عنوان: المشير وأنا، كما أصدرت كتابا في عام 2002 تحت عنوان "الطريق إلى قدري.. إلى عامر"، حيث انقلبت حياة برلنتي وعامر بعد النكسة مباشرة نتيجة لاتهام المشير عامر بمسئوليته عن الهزيمة ثم اعتقاله، وفي نفس العام انتحر عبد الحكيم عامر.

رحيل بجلطة المخ

وفى مثل هذا اليوم الأول من ديسمبر عام 2010 أصيبت الفنانة برلنتى عبد الحميد بجلطة فى المخ، ورحلت بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي عن عمر 75 عاما، ليغلق ملف أشهر ارتباط بين الفن والسياسة.



برلنتى والمشير عامر أشهر حالات زواج الفن بالسياسة





