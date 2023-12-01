في ذكرى رحيل برلنتي عبد الحميد.. أشهر ممثلات الإغراء في الوطن العربي.. شغلت الأوساط السياسية.. وهذا سر خلافها مع نجيب محفوظ

برلنتي عبد الحميد ، فنانة مصرية اشتهرت بتقديم أدوار المرأة اللعوب الجريئة واتخذت الإغراء طريقا لها في السينما، هي نفيسة عبد الحميد حواس الشهيرة باسم برلنتي عبد الحميد، ولدت عام 1935، وكانت أشهر الفنانات المصريات التي جمعت بين الفن والسياسة ورحلت في مثل هذا اليوم عام 2010.

87 عامًا على ميلاد برلنتي عبد الحميد.. أشهر من مثلت دور المرأة اللعوب

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من التطريز إلى دراسة المسرح

درست برلنتي عبد الحميد فن التطريز وحصلت على الثقافة النسوية، وشجعها والدها على الالتحاق بمعهد التمثيل وقدمها المخرج زكي طليمات الأستاذ بالمعهد في أول أدوارها بمسرحية " الصعلوك " تبعها قصة مدينتين، البخيل لموليير.

ذكرى ميلادها.. 86 عاما على رحيل برلنتى عبد الحميد أشهر ممثلات الإغراء

البداية مع شم النسيم

اكتشفها المخرج بيير زريانيللى وقدمها في السينما في أول ظهور لها في فيلم شم النسيم عام 1952، إلا أن البداية الحقيقية لبرلنتي عبد الحميد كانت على يد المخرج صلاح أبو سيف في فيلم "ريا وسكينة" عام 1952، بعد ذلك قدمها المخرجون في أدوار المرأة اللعوب في أفلام فضيحة في الزمالك، ازاى أنساك، غرام في السيرك، درب المهابيل، رنة خلخال، صراع في الجبل، قلوب العذارى،، أحلام البنات، الشياطين الثلاثة، هارب من الحب، سر طاقية الإخفاء وغيرها.

غرور برلنتى عبد الحميد

كانت برلنتي عبد الحميد تملك درجة من الغرور جعلتها تعلن في حواراتها أن جميع الفنانات والفنانين الموجودين على الساحة في ذلك الوقت لا يصلحون للتمثيل، بل إنها هي الوحيدة التي تصلح لتمثيل جميع الأدوار، والدليل على ذلك أنها عملت في المسرح ونجحت، وعملت في السينما والإذاعة ونجحت.

برلنتى تحقر من زميلاتها

فمثلا قالت عن تحية كاريوكا إنها لم تكن راقصة جيدة، ولكنها تصلح لأدوار المرأة القوية المسيطرة، وعن هند رستم إنها لا تصلح للتمثيل ولا للرقص، وزوزو ماضي لا تصلح إلا في دور جاسوسة وفى غير ذلك ليست مقنعة، أما ميمي شكيب فتمثيلها مبتذل، كما أن عماد حمدي ليس فيه إلا صوته وبدون صوته ليس ممثلا، والمليجي ليس عنده إلا شكله بالباروكة، وكمال الشناوي ليس له إلا شنبه، وهكذا كان رأيها في زملائها وزميلاتها.

معجبة بعمر الشريف

من الممثلين الذين أعجبت بهم قالت عمر الشريف ومسكنته، وكذلك عيون يحيى شاهين وطيبة محسن سرحان، وباروكة المليجي وشيب كمال الشناوي، وهكذا أما عن نفسها فترى أنها الوحيدة التي تصلح لتمثيل جميع الأدوار لقدراتها وتمكنها من أدوات التمثيل.

فى مشهد من احد افلامها

أثناء تصويرها فيلم “بيت الله الحرام”، حيث أدت فيه دور امرأة لعوب، وأحبها منتج الفيلم محمود سمهان وتزوجها ثم انفصل عنها، الا ان المحطة الهامة في حياة برلنتى عبد الحميد ـ التي كانت مجرد راقصة وممثلة في الفرقة المصرية الحديثة ـ كانت زواجها من وزير الحربية في مصر والقائد العام المشير عبد الحكيم عامر.

برلنتي والمشير

واعتزلت برلنتى عبد الحميد الفن وهي في قمة شهرتها، ولم تصل إلى سن الثلاثين، وأنجبت منه ابنها الوحيد عمرو.

أسرار الزواج

وكما كتب الصحفى ثروت فهمي في مؤلفه "نجوم وأسرار" عن قصة هذا الزواج يقول: تم زواج المشير والممثلة برلنتي عبد الحميد في أحد الشاليهات بالمنصورية بالجيزة بعيدا عن العيون في حضور عدد من الأقارب، وزغردت أم العروس بعد كتابة وثيقة العقد.

برلنتى عبد الحميد

وبرلنتى عبد الحميد ليست ممثلة عادية فقد شغلت الأوساط السياسية فترة حكم عبد الناصر وما بعدها حتى وفاتها وعمرها 75 عاما.

برلنتي ارتدت الحجاب قبل الرحيل

سكنت برلنتى عبد الحميد حى العجوزة وجاورت الأديب نجيب محفوظ في السكن وطلبت منه كتابة مذكراتها لكنه رفض فبدأت في مضايقاته في بيته وشكته إلى الشرطة بتهمة اتلاف سيارتها مما اضطره إلى اللجوء إلى الشرطة حتى رحلت عام 2010.

مذكرات برلنتي عبد الحميد

وعن ظروف سكنها في الطابق العلوي لشقة الأديب نجيب محفوظ قالت برلنتي عبد الحميد: في إحدى السهرات بمنزل سفير الهند، شاهدها رجل مخابرات صلاح نصر والتف حولها عدد من سفراء الدول الأجنبية وقناصلها.. ثم تلقت اتصالًا من رجل مخابرات طلب منها المساهمة في حماية الوطن.. كل ما نريده منك أن تؤدي خدمةً للوطن وحمايةً للثورة، فأنت بالنسبة لنا وجه نادر لمعرفتك العميقة برجال السلك الدبلوماسي.

وتابعت برلنتي عبد الحميد: وبعد أيام من المكالمة جاءها اتصال آخر من شخص مهم يطلب زيارتها.. استقبلته في شقتها، وكان صلاح نصر مدير المخابرات العامة، الذي كرر الكلام السابق ثم دار بعينيه في أنحاء المكان، وقال: "هذه الشقة صغيرة ولا تناسبك، سوف نعطيكِ شقة كبيرة ونؤثثها لك بشكل فاخر، حتى تكون صالحة لنشاطك، ولائقة لاستقبال الضيوف"، فكانت تلك الشقة في الطابق العلوي للأديب العالمي، وحاولت برلنتي عبد الحميد، أن تفرض نفسها على عائلة نجيب محفوظ، والذي انزعج من ذلك كثيرا، كما أعطى تعليمات لأسرته بعدم السماح لها بأن تدخل حياتهم.

إدعاء امتلاك العمارة

وفي واقعة شهيرة، وبعدما قطنت برلتني شقة حي العجوزة، أرادت أن تمتلك العمارة كلها، حيث طلبت من مالكها أن يبيعها لها، ولكنه رفض بشدة، لتبدأ رحلة في المحاكم، حيث قدمت برلنتي أوراقا تثبت انتقال ملكية العمارة إليها، وأوراق أخرى لصاحب العمارة يثبت أن هذه الأوراق مزورة، وأنه لا يزال المالك.

وفصل مدير البنك الذي اقترض منه المالك لشراء العمارة بأمر في المحكمة، حيث قال إنه لا يحق أساسًا للمالك أن يبيع لأنه لم يسدد حتى الآن بقية الأقساط، وكان لابد أن يذهب السكان للشهادة، ولم يكن أمام محفوظ سوى الذهاب ليشهد في المحكمة لصالح صاحب العمارة، ويؤكد أنه يدفع شهريًّا إيجاره إلى الرجل الذى أجر منه الشقة لا لبرلنتى.

منع هند رستم من السفر

تدخلت بسلطتها ضد الفنان العالمى الفريد هتشكوك الذى اختار منافستها هند رستم للتمثيل معه في فيلم عالمى ومنعتها من السفر للاشتراك في الفيلم بسبب الغيرة الزائدة

اعتزال قبل الرحيل

اعتزلت الفن اوائل الستينات وكانت آخر أفلامها "الشياطين الثلاثة" عام 1964، ثم عادت إلى التمثيل بعد انتحار المشير في فيلم "العش الهادي" 1976 ثم كان الرحيل بعد عشرين عاما.