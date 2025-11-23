الأحد 23 نوفمبر 2025
تجديد حبس المتهم بقتل عمه وإصابة نجله بسبب الميراث بأطفيح

جدد قاضي معارضات  الجيزة تحقيقات حبس المتهم بإنهاء حياة عمه وإصابة ابن عمه، بعد إطلاق أعيرة نارية عليهما، بسبب خلافات عائلية بقرية الكداية في أطفيح، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت تشريح جثة المتوفي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة وظروف حدوثها، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

 

مقتل شخص وإصابة نجله بسبب خلافات عائلية

البداية كانت بتلقي مدير أمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة إخطارًا، من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء هاني شعراوي، مفاده وجود إطلاق نار ووفاة شخص وإصابة آخر بقرية الكداية بأطفيح.

وعلى الفور انتقل العميد محمد الصغير مدير قطاع الجنوب، وتبين وفاة عامل وإصابة نجله على يد نجل شقيقه بسبب خلافات عائلية وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

