الإثنين 01 ديسمبر 2025
أخبار مصر

بعد قليل، افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2025

تفتتح القيادة السياسية بعد قليل فعاليات  المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2025 فى دورته الرابعة بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى

 المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2025

ويقام المعرض برعاية القيادة السياسية ليكون حدثا عالميا بارزا بين مختلف المعارض الدولية  كذلك التعاون بين كافة الجهات القائمة على تنظيم المعرض لإظهاره بالشكل اللائق الذى يعبر عن مكانة مصر الإقليمية والدولية

وتعقد الدورة الرابعة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والأمنية إيديكس (EDEX 2025) على مدار أربعة أيام من يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر حتى يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر.

كما يضم المعرض أجنحة دولية من 25 دولة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح.

كما يشهد المعرض حضور العديد من الوفود الرسمية لأكثر من 100 دولة واستقبال ما يقرب من 45 ألف زائر.
 

