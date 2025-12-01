اليوم، مفتي الجمهورية يحل ضيفا على نقابة الصحفيين

الإثنين 01 ديسمبر 2025
 يحل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، مساء اليوم الإثنين، ضيفا على لجنتي الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، ضمن فعاليات الصالون الشهري للجنة، الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بتوزيع تأشيرات العمرة.

ويُعقد اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر نقابة الصحفيين.

وتحت عنوان "معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغيّر"، يناقش الصالون واحدا من الموضوعات التي تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات المسارعة، التي يشهدها العالم.

وفي سياق متصل أعلنت نقابة الصحفيين مؤخرا عن موافقة  رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على رعاية المؤتمر السنوي للسياحة الذي تنظمه لجنتا الشئون العربية والخارجية، الحج والعمرة بالنقابة.

ومن جانبه، وجه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمؤتمر، مؤكدًا أن رعاية رئيس الوزراء للمؤتمر يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتعزيز دور المؤسسات المهنية في دعم القضايا القومية وتطوير الصناعات الحيوية، وفي مقدمتها صناعة السياحة.

 

