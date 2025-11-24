الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
سياسة

اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة أزمات الصحف الخاصة، الأربعاء

نقابة الصحفيين، فيتو
دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين،  لحضور اجتماع مجلس النقابة، في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك لمناقشة أوضاع وأزمات الزملاء الصحفيين بعدد من الصحف الخاصة.

ويذكر أن الاجتماع يأتي في ظل تزايد الشكاوى الواردة من عدد من الزملاء العاملين في الصحف الخاصة، وما يواجهونه من أزمات تتعلق بأوضاعهم المهنية والمالية.


ويولي مجلس النقابة أهمية كبيرة  لهذه الملفات أهمية قصوى، وأن مناقشة هذه الأزمات على طاولة المجلس باتت ضرورة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ورسم مسارات للحلول الممكنة، بما يحفظ حقوق الصحفيين ويعزز أوضاعهم داخل مؤسساتهم.

 

الجريدة الرسمية