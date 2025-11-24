اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة أزمات الصحف الخاصة، الأربعاء

18 حجم الخط

دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، لحضور اجتماع مجلس النقابة، في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك لمناقشة أوضاع وأزمات الزملاء الصحفيين بعدد من الصحف الخاصة.

ويذكر أن الاجتماع يأتي في ظل تزايد الشكاوى الواردة من عدد من الزملاء العاملين في الصحف الخاصة، وما يواجهونه من أزمات تتعلق بأوضاعهم المهنية والمالية.



ويولي مجلس النقابة أهمية كبيرة لهذه الملفات أهمية قصوى، وأن مناقشة هذه الأزمات على طاولة المجلس باتت ضرورة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ورسم مسارات للحلول الممكنة، بما يحفظ حقوق الصحفيين ويعزز أوضاعهم داخل مؤسساتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.