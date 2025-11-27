أحمد السقا: أحضر مفاجآت عديدة للجمهور في فيلم "خلي بالك من نفسك"

18 حجم الخط

عبر الفنان أحمد السقا عن سعادته للعودة إلى الكوميديا من خلال فيلم “خلي بالك من نفسك”، الذي يعكف على تصويره حاليًا، بأحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة.

وقال “السقا” في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إنه يحضر للعديد من المفاجآت ضمن أحداث العمل، الذي يجمعه للمرة الأولى بالفنانة ياسمين عبد العزيز.

تعاون أحمد السقا وياسمين عبد العزيز

وأضاف السقا، أنه رغم الصداقة القوية التي تربطه بياسمين منذ سنوات، إلا أنهما لا يتعاونا معًا في أي عملًا فني من قبل، إلا أنه عندما جاءت الفرصة من خلال فيلم “خلي بالك من نفسك”، لم يترددا لحظة في الموافقة على العمل، خاصة أن السيناريو مناسب لهما، وبه العديد من الأحداث والمشاهدة التي ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور.

وأوضح السقا أن لديه فيلم آخر يعكف على تصويره أيضا، والذي يحمل اسم “هيرو شيما”، ومن المفترض أن ينتهي من تصوير العملين خلال الأسابيع القليلة القادمة، خاصة أنه ليس مرتبطا هذا العام بتصوير أعمال درامية، ولن يشارك في سباق دراما رمضان المقبل.

أحمد السقا

من جانب آخر قرر القائمون علي فيلم خلى بالك من نفسك إنشاء وحدة إخراج أخرى، تهتم بتصوير عددًا من المشاهد الخارجية للعمل، وبعض المشاهد التي لا يتواجد بها أبطال العمل، كي يتم تصوير العمل في أسرع وقت.

فيلم خلي بالك من نفسك

فيلم “خلي بالك من نفسك”، بطولة أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع.

وكان أحمد السقا وياسمين عبد العزيز نشرا عبر حساباتهما الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي عددًا من الصور تجمعهما معًا، من داخل كواليس تصوير فيلم “خلي بالك من نفسك”، الذي يعد التجربة الأولى لهما معًا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

