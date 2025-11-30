انهيار عقار مكون من 3 طوابق في بولاق أبو العلا

18 حجم الخط

شهدت منطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة حادث انهيار عقار مكون من 3 طوابق خال من السكان، دون وقوع أى إصابات.

انهيار عقار ببولاق أبو العلا

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بدائرة قسم بولاق أبو العلا، وعلى الفور وجّه اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بسيارات الإنقاذ البري إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق خال من السكان بمنطقة بولاق أبو العلا دون وقوع إصابات.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

