TIGGO9 تتفوق في أقسى اختبارات السلامة العالمية

خضعت سيارة شيري SUV الرائدة TIGGO9 لسلسلة من اختبارات السلامة القصوى والمعلنة عالميًا، ومن خلال اختبارات التصادم والانقلاب التي تجاوزت الحدود التقليدية.

ووجهت شيري رسالة واضحة للعالم: السلامة ليست مجرد بند في ورقة المواصفات، بل هي الأساس التقني الحقيقي لسيارة عائلية رائدة.

ففي كل تجربة، ترجمت TIGGO9 الهندسة الدقيقة إلى طمأنينة حقيقية، وقدمت المعنى الفعلي لوعد شيري: "السلامة للعائلة".

وامتدت هذه الاختبارات بين تجارب معملية قياسية واصطدامات على أسطح مُمهدة في ظروف واقعية، وشملت تقييمات تقليدية مثل التصادم الأمامي بنسبة 100% والتصادم الجانبي بنسبة 50%، إلى جانب سيناريوهات غير اعتيادية مثل انقلابات حلزونية بزاوية 180 درجة وتصادمات صغيرة الانحراف بزاوية 15 درجة.

لكل اختبار هدف تقني واضح: التصادم الأمامي يقيس امتصاص الطاقة وصرامة مقصورة الركاب، والتصادمات غير المركزية تختبر مسارات توزيع الأحمال وقدرة الهيكل على حماية نفسه، والانقلابات تتطلب صلابة التواء استثنائية وخلايا نجاة متماسكة، أما التصادمات الصغيرة الانحراف فتتطلب قدرة الهيكل على إعادة توجيه القوى والحفاظ على مساحة آمنة للركاب.

وبشكل جماعي، شكّلت هذه السيناريوهات منظومة تحقق شاملة لا تقبل التهاون.

وفي كل اختبار، لم تكتف TIGGO9 بالامتثال للمعايير فحسب، بل تجاوزت حتى معاييرها الذاتية، وحماية تقنية شاملة: بناء حصن سلامة عائلي بقوة الفئة الرائدة تقف وراء هذه الاختبارات العلنية خبرة TIGGO9 العميقة في تقنيات السلامة السلبية.



يتكون هيكل السيارة من 85% من الفولاذ عالي القوة، منها 21% فولاذ مشكل على الساخن بقوة شد تصل إلى 1,300 ميجاباسكال، ليشكل "كبسولة امتصاص طاقة ذات تصميم قفصي".



وعند الاصطدام، يوزع هذا الهيكل قوى الصدمة بكفاءة عبر كامل السيارة، مستخدمًا مسار تحميل "أفقيين وثلاثة عموديين" في التصادم الأمامي وتصميم امتصاص طاقة مزدوج عند التصادمات الجانبية.



وتعزز هذه الحماية بمنظومة متكاملة من 10 وسائد هوائية تشمل وسائد جانبية ممتدة بطول 2,060 مم، ووسائد للركبة، ووسادة جانبية للجهة البعيدة، مع تقنية احتفاظ بالضغط لمدة 6 ثوانٍ.



وتعمل مشدات الأحزمة ومحددات القوة بتناغم مع توقيت انتفاخ الوسائد، وتبرز اللمسة الإنسانية في تفاصيل مثل تشغيل الإشارات واحتفاظ الأبواب بقابليتها للفتح بعد الاصطدام لتسهيل الإنقاذ.



أما أنظمة السلامة النشطة، فهي مصممة للتدخل قبل وقوع الخطر.



تقدم حزمة ADAS في TIGGO9 19 وظيفة مستقلة تصل بها إلى مستوى مساعد القيادة L2، وتشمل FCW للتحذير من الاصطدام الأمامي، وAEB للفرملة التلقائية الطارئة، وLDP لمنع مغادرة المسار.



سواء على الطرق السريعة أو داخل المدينة أو أثناء القيادة الليلية، تقدم هذه المنظومة دعمًا فعالًا لتجنب الحوادث قبل وقوعها.



وفي نسخة TIGGO9 CSH الهجينة، أولت شيري أولوية متساوية لسلامة البطارية، من خلال مقاومة مياه بمعيارIP68، ولوحة حماية سفلية بقوة 590 ميجاباسكال، ومراقبة صحية على مدار الساعة، وفصل فائق السرعة للجهد العالي بمقدار ميلي ثانية واحدة لضمان أقصى مستويات الأمان الكهربائي.



بُنيت TIGGO9 على منصة شيري المتطورة T2X، لتجسد أكثر من مجرد التزام بالمواصفات الفنية؛ فهي تعبير صريح عن مفهوم "جودة الفئة الرائدة".

هذه السيارة لم تُصمم فقط لعرض التكنولوجيا، بل لتقديم الحماية.

ولم تُنجز لاجتياز الاختبارات، بل لكسب ثقة كل أسرة.

ومع توسع شيري عالميًا، ستظل TIGGO9 التعبير الواقعي عن فلسفتها في السلامة: منهجية، غنية بالسيناريوهات، ومتمحورة حول الإنسان.

وبعد عام كامل من الاختبارات العلنية والواقعية، أثبتت السيارة أن السلامة الحقيقية لا تُبنى في اختبار واحد، بل تُصنع عبر تحقق مستمر تحت ظروف متنوعة وقاسية.

وبالنسبة للعائلات حول العالم، تصبح TIGGO9 أكثر من مجرد سيارة - إنها راحة بال تُصمم لترافقك حيثما تمضي.

