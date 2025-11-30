قيادي بالوفد يكشف أسباب دعوة الأحزاب لبحث احتمالية إعادة الانتخابات

18 حجم الخط

كشف مصدر قيادي في حزب الوفد عن أسباب دعوة الأحزاب السياسية لاجتماع في مقر الحزب، لافتا إلى أن الدعوة ستوجه إلى أحزاب القائمة الوطنية لبحث تداعيات إعادة انتخابات مجلس النواب بعد إلغاء دوائر كثيرة بأحكام القضاء.

انتخابات مجلس النواب

وأضافت المصادر لـ"فيتو": إن هناك دوائر كثيرة تم إلغاؤها على مستوى الجمهورية، موضحا أن الاجتماع سيكون بمقر الحزب وسيتم تحديده خلال الأسبوع الجارى، موضحا إلى أن إلغاء دوائر فى انتخابات مجلس النواب قد يؤثر على القائمة الوطنية بالتالى سيتم النقاش من بداية الأمر.

الوفد يدعو الأحزاب لعقد اجتماع لبحث احتمالية إعادة الانتخابات

وتابع أن الدعوة لأحزاب القائمة الوطنية تصم 13 حزبا منها حزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية وحماية الوطن والشعب الجمهورى وغيرها من الأحزاب.

وبدأ حزب الوفد تحرّكًا موسّعًا بإجراء اتصالات مكثفة مع القوى السياسية، وفي مقدمتها الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، تمهيدًا لعقد اجتماع عاجل لمناقشة تداعيات قرارات المحكمة الإدارية العليا بشأن إعادة الانتخابات في عدد من الدوائر التي صدر بشأنها حكم نهائي.

