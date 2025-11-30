بدر عبد العاطي: الدولة تولي اهتماما خاصا بالجاليات المصرية في الخارج (صور)

18 حجم الخط

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بأعضاء الجالية المصرية بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم الأحد.

وزير الخارجية مع الجالية المصرية فى باكستان، فيتو

التواصل المباشر مع الجاليات المصرية

وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على التواصل المباشر مع الجاليات المصرية خلال زياراته الخارجية، مشيرا إلى ما توليه الدولة المصرية من أقصى درجات الاهتمام والعناية بالجاليات المصرية بالخارج. وأوضح حرص وزارة الخارجية على الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة في كافة بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج، وتيسير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وفي أقل فترة زمنية ممكنة.

ربط أبناء الجالية المصرية بوطنهم من خلال مبادرات متعددة

كما نوه وزير الخارجية بالدعم الذي تقدمه مختلف الجهات الوطنية لربط أبناء الجالية المصرية بوطنهم من خلال مبادرات متعددة، منها "بيتك في مصر"، و"مزرعتك في مصر"، و"افتح حسابك في مصر"، ووثيقة التأمين على المصريين في الخارج، إلى جانب المبادرات الموجهة للشباب.

أوضاع الجالية المصرية في باكستان

وقد حرص وزير الخارجية على التعرف على أوضاع الجالية المصرية في باكستان، والاستماع إلى آراء وملاحظات المواطنين بشأن الخدمات المقدمة، ومقترحاتهم لتيسير تلك الخدمات، مثمنا مساهمة الجالية المصرية في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

