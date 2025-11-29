إبراهيم محلب: لدينا كفاءة هندسية تؤهلنا لتشييد الكباري في ألمانيا وأمريكا

18 حجم الخط

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، إنه أدى دوره كرئيس لـ الحكومة «بكل إخلاص وعلى أكمل وجه»، مشيرًا إلى أن المرحلة التي تولى فيها الحكم كانت «مرتبكة جدًا».

محلب يشيد بالمشروعات الكبرى ويربط نجاحها بتكامل أدوار الحكومات السابقة والحالية

وأضاف محلب، خلال مداخلته ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أن رؤساء الحكومات السابقين أرسوا الأسس التي بنيت عليها المشروعات الكبرى، مشددًا على أن تكامل أدوار جميع المسئولين هو مفتاح نجاح هذه المشروعات، وأن الإنسان يجب أن يدرك أن كل منصب له نهاية.

العمل كرئيس حكومة تجربة مليئة بالمسؤولية والسعادة والاعتقاد بأن المنصب لا يصنع الشخص

وأوضح إبراهيم محلب أنه خلال فترة رئاسته للحكومة لم يتوقف عن العمل يوميًا، وكان يشعر بسعادة كبيرة، مؤكدًا أن المنصب ليس ما يحدد قيمة الإنسان، بل القناعة والإخلاص في أداء المهام.

وأضاف أنه لم يتوقع تولي أي منصب سياسي، وكان شرف له توليه منصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

محلب يتحدث عن إنجازات المشروعات الكبرى وطموحات تطوير البنية التحتية بمصر

وأفاد محلب بأنه كان يتمنى امتلاك ماكينات أنفاق متقدمة، مشيرًا إلى أنه بفضل توجيهات الرئيس السيسي وجهود الفريق، أصبح لدى مصر 4 ماكينات أنفاق متطورة.

وأكد أن المشروعات المنفذة خلال العقد الماضي تعكس قدرة الشركات المصرية على المنافسة على المستوى الإفريقي والعالمي، سواء في تنفيذ الكباري أو السدود الكبرى مثل سد تنزانيا بتكلفة 3.2 مليار دولار.

القدرة الهندسية المصرية تؤهلها لبناء الكباري على أعلى مستوى عالمي

واستطرد محلب قائلًا: «نستطيع بناء الكباري في أمريكا وألمانيا بكفاءة هندسية عالية وجودة ممتازة»، مؤكدًا أن الإنجازات الهندسية والمشروعات الضخمة التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية تثبت تفوق الخبرات الفنية المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا.

