الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يشيد بالدور المجتمعي لشركة إيني لدعمها العديد من المشروعات التنموية بمصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
18 حجم الخط
ads

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدور المجتمعي للشركة، وذلك من خلال دعمها للعديد من المشروعات التنموية في مصر.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كلاوديو ديسكالزي"، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومن جانب الشركة؛ جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية، فرانشيسكو جاسبارى المدير العام لفرع الشركة بمصر، ومحمود أبو اليزيد نائب المدير العام لفرع الشركة بمصر.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس التنفيذي لشركة إيني، مُعربًا عن تقديره  للتعاون القائم بين الدولة المصرية وشركة "إيني"، خاصة وأن الشركة الإيطالية تُسهم بنحو 40% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بصفقات كبيرة فى العمل

أول طعن بدائرة الباجور فى المنوفية، مرشح يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة (مستند)

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

مجلس الذهب العالمي: توقعات بوصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار لهذا السبب

الائتلاف المصري: تزايد حركة نقل الناخبين إلى محيط اللجان في المناطق الريفية

نداء الكنانة 1، قصة بيان ضد مصر استعان به ترامب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الصلاة على وقتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية