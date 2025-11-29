السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق السابع فى الإسكندرية

مصرع فتاة إثر سقوطها
مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق السابع
18 حجم الخط

شهدت منطقة سموحة الجديدة في الإسكندرية مصرع فتاة في الخامس عشر من عمرها، إثر سقوطها من الطابق السابع، مما أدى إلي مصرعها متأثرة باصابتها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بعثة المصري تصل مطار ندولا الزامبي قبل العودة إلي القاهرة (صور)

العدد (690) من «فيتو» وأبرز عناوينه: مدارس أولاد الذوات تحت الوصاية


البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط فتاة من داخل محل سكنها بمنطقة سموحة الجديدة.

سقوط فتاة من الطابق السابع فى الإسكندرية 

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقها سيارة  الإسعاف إلي موقع البلاغ، وتبين سقوط فتاة من الطابق الـ7  بمحل سكنها تدعي "ج.أ.ال"، 15 عاما، طالبة بالصف الأول الثانوي، ولقيت مصرعها، بعد سقوطها من شرفة منزلهم بدائرة القسم.

 

تم  تحرر محضر بالواقعة للعرض علي جهات التحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية سموحة أمن الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية منطقة سموحة بالاسكندرية

مواد متعلقة

بعثة المصري تصل مطار ندولا الزامبي قبل العودة إلي القاهرة (صور)

العدد (690) من «فيتو» وأبرز عناوينه: مدارس أولاد الذوات تحت الوصاية

البوري يصل لـ 180 جنيها، أسعار الأسماك اليوم بالبحيرة (فيديو)

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدفين دون رد في الشوط الأول

كأس مصر، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على ألافيس 2-1 في الشوط الأول

محامي رمضان صبحي يشكو عمر هريدي إلى نقابة المحامين: أهان المهنة وخالف قانونها

الأوقاف: رصدنا 43 سلوكًا سلبيًا، وحملة لإعادة ترسيخ احترام الكبير بالمجتمع

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إجهاض الجنين المشوه؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية