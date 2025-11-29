مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق السابع فى الإسكندرية

18 حجم الخط

شهدت منطقة سموحة الجديدة في الإسكندرية مصرع فتاة في الخامس عشر من عمرها، إثر سقوطها من الطابق السابع، مما أدى إلي مصرعها متأثرة باصابتها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط فتاة من داخل محل سكنها بمنطقة سموحة الجديدة.

سقوط فتاة من الطابق السابع فى الإسكندرية

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ترافقها سيارة الإسعاف إلي موقع البلاغ، وتبين سقوط فتاة من الطابق الـ7 بمحل سكنها تدعي "ج.أ.ال"، 15 عاما، طالبة بالصف الأول الثانوي، ولقيت مصرعها، بعد سقوطها من شرفة منزلهم بدائرة القسم.

تم تحرر محضر بالواقعة للعرض علي جهات التحقيق

