النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في مصرع شخص خلال مشاجرة بالحوامدية

طلبت نيابة الجيزة تقرير الطب الشرعي في مصرع شخص لفظ أنفاسه الأخيرة في مشاجرة بمركز الحوامدية بمحافظة الجيزة، حيث كلفت بعرض الجثة على الطبيب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية بسبب الوفاة.

كما كلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وأهلية المتوفي والتصريح بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية آمن الجيزة بلاغا من النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعه من الأشخاص بدائرة مركز الحوامدية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وعثرت على جثة لشخص، تم نقله لمستشفى الحوامدية العام للعرض على الطب الشرعي.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

