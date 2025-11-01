السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في مصرع شخص خلال مشاجرة بالحوامدية

مصرع شاب
مصرع شاب

طلبت نيابة الجيزة تقرير الطب الشرعي في مصرع شخص لفظ أنفاسه الأخيرة في مشاجرة بمركز الحوامدية بمحافظة الجيزة، حيث كلفت بعرض الجثة على الطبيب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية بسبب الوفاة. 

كما كلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وأهلية المتوفي والتصريح بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية. 

مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية آمن الجيزة بلاغا من النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعه من الأشخاص بدائرة مركز الحوامدية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وعثرت على جثة لشخص، تم نقله لمستشفى الحوامدية العام للعرض على الطب الشرعي.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز الحوامدية الطب الشرعي نيابة الجيزة الحوامدية

مواد متعلقة

3 قرارات للنيابة في حادث مصرع شخص في مشاجرة بالحوامدية

الأكثر قراءة

رسالة السيسي لضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

بدء وصول رؤساء ووفود العالم للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

أبو مازن: لن يحكم غزة إلا الفلسطينيون، مصر والأردن خاضا معركة شرسة لإجهاض التهجير، وهذه النقاط الـ 8 التي نناقشها مع الفصائل

يصل إلى 6 جنيهات، انخفاض مبشر في سعر الفراخ اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

محمود عباس يشيد بمواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية

توقف توربينات سد النهضة يثير الجدل في إثيوبيا، والخبراء: منسوب البحيرة انخفض والبوابات مفتوحة

سعر الفاكهة اليوم السبت، ارتفاع 5 جنيهات في البرتقال والعنب المستورد يسجل 150 جنيها

عودة الموجة الحارة بالصعيد والقاهرة تسجل 29، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العطر في المنام وعلاقتها بسعة الرزق والبركة في المال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية