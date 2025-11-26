نجم مانشستر سيتي يتخذ قرارًا رسميًا بالرحيل

18 حجم الخط

أعلن البرتغالي برناردو سيلفا أحد أعمدة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أنه بات على وشك الرحيل عن النادي بعد أشهر قليلة، مشيرا إلى أن موسم 2025 - 2026 سيكون رسميًا الأخير له في الفريق.

وبعد رحيل كايل ووكر عام 2024 وكيفن دي بروين بعد ذلك بعام، وإيدرسون، وإلكاي جوندوجان في الصيف الماضي، من المنتظر رحيل برناردو سيلفا أيضًا.

واتخذ برناردو سيلفا، الذي يلعب لمانشستر سيتي منذ عام 2017 قراره النهائي منذ فترة وفق ما صرح به لإحدى المحطات التلفزيونية بعد مباراة السيتي وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.

ألقاب برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي

وتحت إشراف الإسباني، بيب جوارديولا، عزز الدولي البرتغالي رصيده من الألقاب بشكل ملحوظ، إذ فاز منذ انتقاله من موناكو الفرنسي بجميع الألقاب، محققًا دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم، وستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيلفا يتمنى التتويج بكأس العالم مع البرتغال

وقال سيلفا إنه لا يزال متعطشًا للألقاب في سن الحادية والثلاثين، إذ يسعى ابن لشبونة الآن إلى مساعدة البرتغال على صنع التاريخ في كأس العالم 2026.

وأكد سيلفا أنه "بعد الفوز ببطولة يورو 2016 في فرنسا، أطمح لرفع كأس العالم 2026، بعد أن يكون موسم 2025/2026 هو آخر موسم لي بقميص مانشستر سيتي.

وقال: "لطالما حلمت بالفوز بالألقاب، لكنني لم أتخيل قط الفوز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز في ثماني سنوات، لقد منحتني كرة القدم أكثر مما كنت أتخيل، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. لدي طموح كبير وأريد الاستمرار على أعلى مستوى".

وتابع سيلفا: "لدي حلم كبير: أن أكون بطلًا للعالم مع البرتغال، وسنقاتل من أجل ذلك".

برناردو سيلفا يرحل عن مانشستر سيتي

وأعلن في الوقت ذاته أنه يخوض عامه الأخير من عقده مع مانشستر سيتي، قائلا: "أريد إنهاء الموسم بشكل جيد، والفوز بشيء ما مع هذا النادي الذي منحني الكثير في الجزء الأخير من مسيرتي هناك، ثم أن أصبح بطلًا للعالم مع البرتغال، حلم البرتغاليين، سيكون موسمي الأخير في السيتي".

ومن المؤكد أن هذا الأمر سيعيد إشعال الشائعات حول اهتمام يوفنتوس وبنفيكا وبعض الأندية السعودية، باللاعب البرتغالي.

مسيرة برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي

وانضم برناردو سيلفا، بطل أوروبا مع البرتغال 2016، إلى مانشستر سيتي في بداية موسم 2017 ـ 2018، وخاض حتى الآن 8 مواسم مع الفريق حقق فيها لقب الدوري الإنجليزي عدة مرات، فيما يظل إنجازه الأعظم التتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية 2023.



