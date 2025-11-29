موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

يترقب جمهور نادي الزمالك مواجهة قوية ومهمة عندما يخوض الفريق الأول لكرة القدم مباراته أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك

وتقام المباراة في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد بيتر موكابا، وسط حالة من التركيز والندية بين الفريقين، خاصة أن اللقاء يُعد من أصعب مواجهات الزمالك خارج الديار.

القنوات الناقلة للمباراة

وسيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس beIN Sports” القطرية المشفرة، صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلنت الشبكة إذاعة اللقاء عبر قناة beIN Sports 6 HD لتتيح لجماهير القلعة البيضاء متابعة الفريق في واحدة من أهم محطاته بالبطولة هذا الموسم.

ويأتي اللقاء وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة بعد الجلسات التحفيزية التي خاضها لاعبو الزمالك والجهاز الفني بقيادة أحمد عبدالرؤوف، والذي أكد أن الفريق سيلعب من أجل الفوز وتعزيز موقفه في المجموعة.

كما شهدت الساعات الماضية اهتمامًا ملحوظًا من الجماهير المصرية بمتابعة المواجهة، لما تمثله من اختبار حقيقي للزمالك أمام فريق قوي يعتمد على السرعة والهجمات المرتدة.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية تُقربه من التأهل، خصوصًا أن حصد نقاط خارج ملعبه سيكون عاملًا مهمًا في مشوار البطولة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة متابعة جماهيرية واسعة، سواء من داخل مصر أو من جماهير الزمالك حول العالم.

