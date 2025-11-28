ترامب يلغي أوامر التوقيع الآلي لسلفه بايدن

18 حجم الخط

ألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، أوامر تنفيذية قال إن سلفه جو بايدن وقعها باستخدام جهاز التوقيع الآلي.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "أي وثيقة وقعها جو بايدن النائم باستخدام جهاز التوقيع الآلي، والتي شكلت حوالي 92٪ (من الأوامر التي أصدرها)، يتم إلغاؤها بموجب هذا، ولم يعد لها أي قوة أو تأثير".

وتابع "لا يُسمح باستخدام جهاز التوقيع الآلي ما لم يتم الحصول على موافقة صريحة من رئيس الولايات المتحدة".

ومضى قائلا "لقد سلبه اليساريون المتطرفون المجانين الذين يحيطون به، الرئاسة. أقوم بموجب هذا بإلغاء جميع الأوامر التنفيذية وأي شيء آخر لم يوقعه جو بايدن مباشرة".

وفسر الخطوة قائلا "الأشخاص الذين استخدموا القلم الآلي فعلوا ذلك بشكل غير قانوني".

قبل أن يضيف "لم يشارك جو بايدن في عملية استخدام القلم الآلي، وإذا قال إنه شارك، فسيتم توجيه تهمة الحنث باليمين إليه".

وكان ترامب وضع بدلا من صورة سلفه جو بايدن في ممر المشاهير بالبيت الأبيض، صورة آلية (جهاز توقيع آلي)، في إشارة إلى اتهاماته المتكررة بأن الرئيس السابق كان في حالة صعبة مع نهاية ولايته، وأنه لم يكن هو من يتخذ القرارات.

وكان ترامب قد لمّح سابقا إلى أنه سيمثل بايدن بصورة لجهاز التوقيع الآلي، في ممشى المشاهير الرئاسي.

وبدون أدلة، اتهم مسؤولي إدارة بايدن "بتزوير" توقيع رئيسهم باستخدام هذا التوقيع، واتخذوا إجراءات واسعة النطاق لم يكن على علم بها.

كما شكك في صحة قرارات العفو وغيرها من الوثائق التي وقعها بايدن باستخدام هذا التوقيع، على الرغم من أن رؤساء آخرين سبقوه اعتمدوا عليه لتوقيع أوراق مهمة.

