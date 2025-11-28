الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يلغي أوامر التوقيع الآلي لسلفه بايدن

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو
18 حجم الخط

ألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، أوامر تنفيذية قال إن سلفه جو بايدن وقعها باستخدام جهاز التوقيع الآلي.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "أي وثيقة وقعها جو بايدن النائم باستخدام جهاز التوقيع الآلي، والتي شكلت حوالي 92٪ (من الأوامر التي أصدرها)، يتم إلغاؤها بموجب هذا، ولم يعد لها أي قوة أو تأثير".

وتابع "لا يُسمح باستخدام جهاز التوقيع الآلي ما لم يتم الحصول على موافقة صريحة من رئيس الولايات المتحدة".

ومضى قائلا "لقد سلبه اليساريون المتطرفون المجانين الذين يحيطون به، الرئاسة. أقوم بموجب هذا بإلغاء جميع الأوامر التنفيذية وأي شيء آخر لم يوقعه جو بايدن مباشرة".

وفسر الخطوة قائلا "الأشخاص الذين استخدموا القلم الآلي فعلوا ذلك بشكل غير قانوني".

قبل أن يضيف "لم يشارك جو بايدن في عملية استخدام القلم الآلي، وإذا قال إنه شارك، فسيتم توجيه تهمة الحنث باليمين إليه".

وكان ترامب وضع بدلا من صورة سلفه جو بايدن في ممر المشاهير بالبيت الأبيض، صورة آلية (جهاز توقيع آلي)، في إشارة إلى اتهاماته المتكررة بأن الرئيس السابق كان في حالة صعبة مع نهاية ولايته، وأنه لم يكن هو من يتخذ القرارات.

وكان ترامب  قد لمّح سابقا إلى أنه سيمثل بايدن بصورة لجهاز التوقيع الآلي، في ممشى المشاهير الرئاسي.

وبدون أدلة، اتهم مسؤولي إدارة بايدن "بتزوير" توقيع رئيسهم باستخدام هذا التوقيع، واتخذوا إجراءات واسعة النطاق لم يكن على علم بها.

كما شكك في صحة قرارات العفو وغيرها من الوثائق التي وقعها بايدن باستخدام هذا التوقيع، على الرغم من أن رؤساء آخرين سبقوه اعتمدوا عليه لتوقيع أوراق مهمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة جو بايدن دونالد ترامب

مواد متعلقة

ترامب: ندرس ترحيل عائلة اللاجئ الأفغاني المتهم بقتل أحد جنود الحرس الوطني

أخبار مصر: ترامب يوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"، أبو ريدة يتعهد بالتدخل في أزمة رمضان صبحي، فيروسات خطرة تجتاح إيران

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي بعد مرور 30 دقيقة

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين مولودية الجزائر وصن داونز بالشوط الأول

وزير الري يعلق على ضربة جزاء الجيش الملكي أمام الأهلي

الخلود يهزم الخليج 4-3 ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا السبت

الجيش الملكي يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

بعد انتشار مصحف محرف، دولة التلاوة يكشف مفاجأة عن نشأة إذاعة القرآن الكريم (فيديو)

بداية التصفيات، الحلقة الخامسة من برنامج دولة التلاوة (بث مباشر)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على المغادرين من المنافسة، مفاجآت الحلقة الخامسة لبرنامج دولة التلاوة (فيديو)

صوت ملائكي، أداء رائع من المتسابق محمود كمال الدين ببرنامج دولة التلاوة (فيديو)

بصوت صاحبة السعادة، دولة التلاوة يسلط الضوء على مسيرة محمد عبد الوهاب الطنطاوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads