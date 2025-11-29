السبت 29 نوفمبر 2025
مفاجأة استثنائية، تريو أحمد سعد وتامر عاشور وآدم يشعل حفل "الكويت أرينا" (فيديو)

أحمد سعد وتامر عاشور
أحمد سعد وتامر عاشور وآدم، فيتو
فجر النجم أحمد سعد مفاجأة من العيار الثقيل خلال حفله بالكويت، ضمن فعاليات موسم الكويت الغنائي، حيث قدَّم للمرة الأولى تريو غنائيًا جمعه بالنجم تامر عاشور والنجم آدم على مسرح الكويت أرينا وسط حضور جماهيري ضخم.


وأشعل الثلاثي المسرح بوصلة غنائية خاصة تفاعل معها الجمهور الكويتي والعربي، بعدما امتلأت جنبات القاعة بالكامل، إثر نفاد تذاكر الحفل قبل موعده وقدم الثلاثي أغنية "اليوم الحلو ده" بشكل مختلف ومميز أبهر الجمهور، كما قدموا "هيجيلي موجوع وقولوا للي أكل الحرام" بشكل مختلف ومميز أيضًا.

 

وواصل أحمد سعد نجاحاته بوجوده على مسرح الكويت أرينا لليوم الثاني على التوالي؛ حيث قدم حفلًا جديدًا بمشاركة عاشور وآدم، وسط حفاوة جماهيرية كبيرة، وذلك بعد حفله الأول الذي قدَّم خلاله مجموعة من أبرز أغانيه، إلى جانب دويتو ناجح مع النجم آدم.

 

ووصف الجمهور الحفل بأنه ليلة استثنائية نادرة الحدوث، بعد جمع ثلاثة من كبار نجوم الغناء في الوطن العربي على مسرح واحد، في أجواء موسيقية مبهرة صنعت تجربة فنية لا تُنسى.

