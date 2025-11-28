الجمعة 28 نوفمبر 2025
رئيس البرلمان الليبي يطالب المفوضية العليا للانتخابات بتنفيذ القانون الانتخابي فورا

علم ليبيا،فيتو
علم ليبيا،فيتو
 أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بيانا أكد فيه أن الحراك الشعبي يعكس إرادة الليبيين التي تعد مصدرا للسلطات ومنشأها.

رئيس النواب الليبي يدعو المفوضية العليا للانتخابات إلى بدء تنفيذ القانون الانتخابي فورا

وبحسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أكد صالح أن خروج آلاف المواطنين في مختلف مناطق ليبيا يعكس رغبة ما يقارب 3 ملايين ناخب مسجلين في السجلات الرسمية في التوجه نحو الانتخابات دون تأخير.

وشدد على التزام مجلس النواب بإصدار قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وإحالته إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ فترة.

وأكد أن إجراء الانتخابات يمثل استجابة لمطالب الشعب الليبي وسعيه نحو دولة مستقرة تعكس إرادته.

ads