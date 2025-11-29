السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم، الحكم على التيك توكر قمر الوكالة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

التيك توكر قمر الوكالة،
التيك توكر قمر الوكالة، فيتو
تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، حكمها علي التيك توكر المعروفة باسم قمر الوكالة، بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، ومشاهد منافية للذوق العام، عبر حساباتها على مواقع التواصل.

 

 محاكمة التيك توكر قمر الوكالة

وقال المحامي محمد ناصف قنديل: إن جهات التحقيق المختصة بالجيزة أمرت بإخلاء سبيل البلوجر “قمر الوكالة” في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، مع استمرار حبسها على ذمة قضايا أخرى.

 

يذكر أن جهات التحقيق المختصة بالجيزة، قررت في وقت سابق، حبس البلوجر قمر الوكالة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.

 

حبس البلوجر قمر الوكالة

وكانت الأجهزة الأمنية  ألقت القبض على المتهمة، بعد رصد محتوى مرئي مثير للجدل نشرته قمر الوكالة عبر منصات إلكترونية، تضمن إيحاءات لفظية ومضامين لا تتوافق مع القيم الأخلاقية والمجتمعية في مصر.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، وتم عرضها على النيابة المختصة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارًا بحبسها احتياطيًّا لحين استكمال الفحص.


تأتي هذه الواقعة في ظل تكثيف الرقابة على المحتوى الإلكتروني، ضمن جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية وملاحقة من يروّجون لمحتوى مخالف للآداب العامة والقانون.

الجريدة الرسمية