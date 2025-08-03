"قمر الوكالة".. من بائعة على الرصيف إلى متهمة بخدش الحياء والتربح غير المشروع

تجري جهات التحقيق بالجيزة تحقيقات موسعة مع البلوجر الشهيرة المعروفة إعلاميا باسم "قمر الوكالة"، وذلك بعد توجيه عدة اتهامات لها تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء والتربح من الإنترنت دون تراخيص قانونية.

وفيما يلي أبرز المعلومات حول المتهمة وتفاصيل القضايا المثارة ضدها:

من هي “قمر الوكالة”؟

بدأت “قمر” رحلتها كبائعة متجولة في منطقة وكالة البلح، حيث تخصصت في بيع مستحضرات التجميل بأسعار زهيدة لجذب الزبائن، خاصة من الفتيات محدودات الدخل.

انتشرت فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تروج لبضاعتها بطريقة غير تقليدية، اعتمدت على أسلوب تلقائي وعفوي، لكن في كثير من الأحيان حملت ألفاظا خارجة وغير لائقة.

اشتهرت بـ"قمر الوكالة" بعد تداول مقاطعها بكثافة، وحققت ملايين المشاهدات، ما جعلها من الأسماء المعروفة على منصات التواصل.



الاتهامات الموجهة لـ"قمر الوكالة"

وجهت لـ"قمر الوكالة" اتهامات بالترويج لمنتجات تجميل مغشوشة وغير مرخصة، الأمر الذي تسبب في أضرار لبعض الفتيات، بحسب ما ورد في بلاغات رسمية.

سبق أن أخلي سبيلها في عام 2022 بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في قضية بيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر.

مؤخرا، ألقت أجهزة الأمن القبض عليها مجددًا، بعد ورود بلاغات جديدة تتهمها بنشر مقاطع فيديو تخالف القيم والآداب العامة، وتستهدف إثارة الجدل وزيادة المشاهدات من أجل الربح المادي.

وزارة الداخلية أوضحت في بيان رسمي أن المتهمة تم ضبطها بعد تقنين الإجراءات، وأقرت خلال التحقيقات بنشرها للفيديوهات بهدف التربح من السوشيال ميديا.



بلاغ سابق للنائب العام ضد قمر الوكالة

لم تكن الواقعة الأخيرة الأولى من نوعها، إذ سبق أن تقدمت محامية ببلاغ رسمي إلى النائب العام، حمل رقم 1234، تتهم فيه قمر بالترويج لمنتجات تجميل بدون ترخيص، والتسبب في أضرار جسيمة لعدد من الفتيات اللاتي استخدمن تلك المنتجات.

البلاغ لم يتوقف عند قمر فقط، بل طالب بمحاسبة بعض المواقع الإلكترونية التي ساعدتها على الانتشار عبر التغطية الإعلامية، متهمة إياها بالسعي خلف المشاهدات على حساب صحة الجمهور وسلامته.

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