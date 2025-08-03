أدلت المتهمة “قمر الوكالة” صانعة المحتوى، باعترافات تفصيلية عن ارتكاب جرائم مخالفة للقانون، وبث فيديوهات خادشة للحياء بزعم تحقيق الأرباح وزيادة نسبة المشاهدات.

قمر الوكالة تعترف ببث فيديوهات خادشة للحياء لتحقيق الأرباح وزيادة المشاهدات، فيتو

"قمر الوكالة" تعترف ببث فيديوهات خادشة للحياء لتحقيق الأرباح وزيادة المشاهدات

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط قمر الوكالة صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.





كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت عددا من البلاغات ضد صانعة محتوى المعروفة باسم “قمر الوكالة”، لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة المقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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