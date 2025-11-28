المشاط: توسيع التعاون مع القطاع الخاص في ظل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

18 حجم الخط

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشن هوايو، رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني (Exim Bank)، الذي قام بزيارة مصر وقارة أفريقيا لأول مرة، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات لمناقشة جهود التعاون المشترك في إطار العلاقات رفيعة المستوى والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين

وفي مستهل اللقاء، رحّبت الوزيرة برئيس البنك في زيارته الأولى إلى مصر وأفريقيا، مشيدةً بالشراكة الممتدة بين الجانبين والدور المحوري الذي يلعبه أكسيم بنك في تمويل المشروعات ذات الأولوية، بما يعكس عمق العلاقات بين مصر والصين في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" الموقعة بين البلدين عام 2014.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي أطلقتها الحكومة كإطار وطني يرسم ملامح السياسات الاقتصادية للدولة حتى 2030، مؤكدة أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة إنتاجية القطاعات القابلة للتصدير تمثل ركائز رئيسية للمرحلة المقبلة.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وأشارت إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعميق التصنيع المحلي، والتحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية وابتكارًا واستدامة.

وفي ذات السياق، أعربت الوزيرة عن تقديرها للدور المهم الذي لعبه أكسيم بنك في تمويل وتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، فضلا عن المرحلة الثالثة الجاري تنفيذها، والمرحلة الرابعة المزمع تنفيذها بالتعاون مع الجانب الصيني أيضا، ونوهت أن مشروع القطار الخفيف أصبح نموذجًا بارزًا للتعاون المصري–الصيني في النقل الأخضر، موضحة أن المشروعات المتنوعة التي نفذتها مصر في مجال البنية التحتية تنعكس على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار.

واستعرضت «المشاط» جهود التحول الأخضر خاصة من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، التي أصبحت نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال جذب الاستثمارات المناخية. ودعت البنك لحث الشركات الصينية على انخراط في المنصة واستكشاف مزيد المشروعات لتنفيذها بين القطاع الخاص في البلدين.

ومن جانبه، قال رئيس البنك، إن مصر تُعد أول دولة أفريقية يزورها، وهو ما يعكس مكانتها المتميزة وتقدير البنك لها كشريك استراتيجي محوري للبنك والجانب الصيني.

وأشار إلى أن الشركات الصينية منفتحة على تعزيز التعاون مع الجانب المصري، وترى في السوق المصري بيئة جاذبة وداعمة لنمو استثماراتها.

كما أعرب عن تقديره لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تنسيق وتنفيذ المشروعات المشتركة.

كما أعرب الجانبان عن رغبتهما الحثيثة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما في التوسع في الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة البطاريات.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة تقديرها للشراكة الممتدة مع أكسيم بنك، وحرص مصر على توسيع آفاق التعاون لتحقيق نتائج تنموية ملموسة تعود بالنفع على البلدين.

