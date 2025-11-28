تصل لـ 180 ألف جنيه، أسعار الشاشات في عروض الجمعة البيضاء (صور)

18 حجم الخط

شهدت الجمعة البيضاء 2025، عروضًا كبيرة على الشاشات التلفزيونية الذكية، حيث تراوحت الأسعار بين 5000 جنيه وحتى 180 ألف جنيه حسب نوع الشاشة وحجمها وإمكاناتها التقنية.

وتتنافس الشركات هذا العام بتقديم موديلات عالية الدقة وتقنيات عرض متطورة، أبرزها شاشات OLED وNeo QLED التي جاءت بتخفيضات لافتة ضمن عروض البلاك فرايدي.

أبرز الشاشات في عروض الجمعة البيضاء

1- شاشة OLED7746 – قياس 77 بوصة

نوع الشاشة: سمارت

تصميم الشاشة: مسطح

حجم الشاشة: 77 بوصة

نوع اللوحة: OLED

درجة الوضوح: 4K HD

دقة الصورة: 2160×3840

الاتصال: Wi-Fi وEthernet



2- شاشة 75DU8000 – قياس 75 بوصة

نوع الشاشة: سمارت

تصميم الشاشة: مسطح

حجم الشاشة: 75 بوصة

نوع اللوحة: Neo QLED

دقة الصورة: 4320×7680

درجة الوضوح: 8K UHD

الاتصال: Wi-Fi 6E وEthernet وBluetooth 5.2

إقبال ضعيف في مولات السادس من أكتوبر

ورغم بدء العروض رسميًا، شهدت المراكز التجارية بمدينة السادس من أكتوبر إقبالًا أقل من المتوقع، وذلك خلال الساعات الأولى من انطلاق تخفيضات البلاك فرايدي، مقارنة بالسنوات السابقة التي عادة ما تشهد ازدحامًا ملحوظًا.

نصائح في الجمعة البيضاء

حذَّر جهاز حماية المستهلك، المواطنين، من الاشتراك في أي مسابقات أو عروض ترويجية تُعلنها بعض الشركات خلال موسم "الجمعة البيضاء" دون التأكد من وجود رقم الإخطار الصادر عن الجهاز داخل الإعلان.

ويُعد إدراج عبارة مثل: "هذه المسابقة تمت بإخطار جهاز حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2025" دليلًا على قانونية المسابقة وخضوعها للضوابط الرقابية.

وأوصى جهاز حماية المستهلك المستهلكين المواطنين بالابتعاد عن الشراء من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير المعتمدة التي ليس لديها أي بيانات (عنوان - رقم تليفون - موقع رسمي -سجل ضريبي ).

عقوبة التخفيضات الوهمية في الأسعار

وقد يلجأ بعض التجار لخداع المواطنين من خلال عروض التخفيضات الوهمية، وفي هذا الصدد، ألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:

1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

ويعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.



