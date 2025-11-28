موعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات المرحلة الثانية والطعن عليها

18 حجم الخط

ينتظر الشارع السياسي، إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية.

نتيجة المرحلة الثانية

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 يوم 2 ديسمبر المقبل.

الطعون للمرحلة الثانية

ومن المقرر أن تقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

وتجرى جولة الإعادة فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر، وفى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.

وتشمل انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

تفاصيل انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية

وأجريت عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

مدير الهيئة الوطنية للانتخابات يكشف تفاصيل المرحلة الثانية

وكشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة أن المرحلة الثانية تضم 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب.

وأوضح أن عدد المرشحين على النظام الفردي بلغ 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدًا، مؤكدًا أن اللجان جاهزة بالكامل لاستقبال الناخبين، وأن العملية الانتخابية تسير وفق أعلى مستويات التنظيم والمتابعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.