بعد قصة حب قرابة العام، حورية فرغلي تعلن ارتباطها برجل أعمال من خارج الوسط الفني

18 حجم الخط

تعيش الفنانة حورية فرغلي قصة حب مع أحد رجال الأعمال خارج الوسط الفني، وهو الخبر الذي أخفته لمدة عام، ولكنه خرج للعلن بعد أن قررا إقامة حفل زفافهما خلال الفترة المقبلة.



وكشفت مديرة أعمال الفنانة حورية فرغلي في تصريحات لفيتو: “أن حورية قررت إقامة حفل زفاف، ولم يكن هناك فترة خطوبة كما يردد البعض”، وأن هذه الزيجة ستكون تعويضا لها عما تعرضت لها خلال السنوات الماضية.



وأضافت: “أنها كانت لا تريد الإفصاح عن حياتها الشخصية لأحد، ولكنها مثل أى شخص ينتهى قصة حبه بالزواج، ولابد أن يعرف كل محبيها بهذا الخبر، مشيرة إلى إنها لم تحدد موعد الزفاف حتى الآن.

وتوجهت حورية فرغلي بخالص الشكر والتقدير والاحترام إلى كل المواقع الإلكترونية والإعلاميين والجمهورالعظيم" وتابعت:"شكرا جزيلا لحبكم فى قلبى واحب أقولكم إن أول ما أقرر ميعاد الزفاف أنا وهو كلكم هتعرفوا.. والدعوة عامة إن شاء الله قريبا".



وكان آخر أعمال حورية فرغلي مسلسل “بنات همام” الذى عرض بالسباق الرمضاني الماضي، مع الفنانة وفاء عامر.

مسلسل بنات همام

بنات همام عمل درامي مكون من 15 حلقة، يضم نخبة من نجوم الشاشة، على رأسهم: وفاء عامر، محمد عبد العظيم، منذر رياحنة، إلى جانب كونه آخر أعمال الفنان الراحل أشرف مصيلحي، كما يشارك في البطولة أحمد عبد الله محمود، حسام شهاب، وائل متولي، وبوسي شاهين، وهو من تأليف أحمد عاشور، وإنتاج حلمي شهاب وبلال صبري، وإخراج كريم رفعت، الذي بدأ تصويره العام الماضي.

لكن المفاجأة التي تفجّرها الأحداث كانت صادمة للجميع، حيث يكشف المسلسل عن براءة "ريا وسكينة"، ليغيّر المفهوم الراسخ عنهما عبر التاريخ، ويعيد سرد القصة من منظور غير تقليدي، ما يضع المشاهد أمام تساؤلات غير مسبوقة حول الحقيقة الخفية وراء تلك القضية الشهيرة.

وفي خطوة لافتة، قرر المنتج حلمي شهاب، أحد أبرز صناع الدراما في ليبيا والسعودية، التعاون مع شركة الكينج للمنتج بلال صبري، المعروف بأعماله التي تحقق التريند، لإنتاج جزء ثانٍ من المسلسل، ما يفتح الباب أمام مزيد من الإثارة وكشف الأسرار الغامضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.