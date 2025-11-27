إعدام ميداني من المسافة صفر، بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن واقعة "جبل أبو ظهير"

18 حجم الخط

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الخميس الإعدام الميداني الذي ارتكبه جنود إسرائيليون بحق شابين فلسطينيين في "جبل أبو ظهير" قرب مخيم جنين في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية متعمدة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أكد إعدام قوات الاحتلال شابين بعد استسلامهما رميا بالرصاص من مسافة قصيرة جدًّا في حي "جبل أبو ظهير" في مدينة جنين في الضفة الغربية.

دول أوروبية تدعو الاحتلال إلى إنهاء العنف في الضفة الغربية

دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وإنهاء عنف المستوطنين وحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

وقال وزراء خارجية الدول الأربع في بيان صادر عنهم: "نحن - فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة - ندين بشدة التصعيد الهائل في عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، وندعو إلى الاستقرار في الضفة الغربية، كما أن الأعمال المزعزعة للاستقرار تعرض نجاح خطة العشرين نقطة الخاصة بغزة، وآفاق السلام والأمن على المدى الطويل، للخطر".

الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية

وأضاف البيان: "يجب أن تتوقف الهجمات، إنها تزرع الرعب في نفوس المدنيين، وتقوض جهود السلام الجارية، نحن، وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن الدول الأربع "تستنكر بشدة الزيادة الهائلة في عنف المستوطنين بالضفة الغربية".

