أحمد حلمي يبدأ تصوير أول مشاهد فيلم "أضعف خلقه"

بدأ الفنان أحمد حلمي تصوير أولى مشاهد فيلم “أضعف خلقه”، بأحد الاستوديهات الخاصة بالقاهرة، حيث يعود حلمي للساحة السينمائية بهذا العمل بعد غياب أكثر من ثلاثة سنوات، وكانت آخر أفلامه “واحد تاني”، الذي عرض في 2023.

يتعاون النجمان أحمد حلمي وهند صبري لأول مرة في فيلم "أضعف خلقه"، والذي تدور أحداثه عام 2007 في حديقة حيوان الجيزة.

يجسد حلمي دور عالم حيوانات يواجه ضغوطًا مالية وعائلية، بينما تؤدي صبري دور زوجته التي تحاول الحفاظ على تماسك الأسرة.

الفيلم هو من إخراج عمر هلال ويمزج بين الدراما والتشويق والكوميديا.

من جانب آخر تستعد هند صبري لتصوير أولى مشاهد مسلسل جديد للمشاركة به في سباق دراما رمضان المقبل، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول بعض القضايا الهامة.

