ارتقِ بتجربتك الرقمية، احصل على OPPO A6 Pro بخصم 1100 جنيه وخطط تقسيط حتى 12 شهرًا

في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتقديم قيمة مضافة حقيقية في السوق المصرية، تطلق OPPO عروضها الأضخم بمناسبة "البلاك فرايدي" في السوق المصرية. اغتنم الفرصة لامتلاك هاتف OPPO A6 Pro بخصم فوري يصل إلى 1100 جنيه مصري.

خطط تقسيط حصرية

ولمزيد من التسهيلات، يمكنك الاستفادة من خطط تقسيط حصرية بدون فوائد تصل مدتها إلى 12 شهرًا، بالتعاون مع شبكة واسعة من البنوك والمزودين الرائدين، تشمل: بنك أبوظبي الأول مصر، بنك الإمارات دبي الوطني، فوري، فاليو، البنك الأهلي المصري، بيت التمويل الكويتي، بنك نكست، التجاري وفا بنك مصر، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك الكويت الوطني، وفرصة. ولراحة بال تامة، تشمل العروض أيضًا إمكانية الحصول على ضمان للشاشة ومقاومة الماء أو ضمان ممتد لمدة ستة أشهر، لتعزيز تجربة المستخدم وجعل الأداء الفائق والمتانة العالية أكثر سهولة وإتاحة.

يتميز هاتف OPPO A6 Pro الجديد بتقديم أداء بمستوى الهواتف الرائدة، متجاوزًا مفهوم “A غير المتعود عليه”، من خلال قوته الفائقة، متانته الاستثنائية، وتصميمه العصري المبتكر الذي يتخطى المألوف، ليمنح المستخدمين تجربة متكاملة تتجاوز حدود الهواتف الذكية التقليدية.

متانة استثنائية وأداء يدوم لسنوات

يأتي هاتف OPPO A6 Pro مزودًا ببطارية ضخمة بسعة 7,000 مللي أمبير في الساعة، ما يضمن تشغيلًا طويلًا طوال اليوم، مع عمر بطارية افتراضي يتجاوز خمس سنوات من الاستخدام المعتاد. كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع SUPERVOOCTM بقوة 80 واط، التي تتيح شحن الهاتف بالكامل في غضون 60 دقيقة فقط. ويتميز أيضًا بميزة الشحن العكسي السلكي OTG، حيث يمكن استخدام الهاتف كجهاز باور بانك متنقل لشحن الأجهزة الأخرى عند الحاجة.

خصم البلاك فرايدي هاتف OPPO A6 Pro، فيتو

ويستند هاتف A6 Pro إلى مستويات صارمة من الاعتمادية، مع ثلاث شهادات حماية IP69 وIP68 وIP66 التي توفر مقاومة فائقة للماء والغبار والانسكابات. وتم تعزيز الهاتف بزجاج قوى مقاوم للخدوش والصدمات لحماية الشاشة، إلى جانب إطار معدني متين لحماية المكونات الداخلية الأساسية، مما يمنح المستخدمين حرية كاملة في استخدام الهاتف بثقة في مختلف البيئات والأنشطة اليومية.

أداء سلس وتجربة استخدام متكاملة

يقدم الهاتف شاشة AMOLED بمعدل تحديث بتردد 120 هرتز، لتوفير تجربة مشاهدة سلسة وواضحة، سواء أثناء الألعاب أو مشاهدة الفيديوهات. كما تم تزويده بنظام التبريد المتطور SuperCool VC للحفاظ على أداء ثابت دون انخفاض أو بطء، حتى أثناء أقوى سيناريوهات الاستخدام المكثف.

وتعزز تقنية AI LinkBoost 3.0 قدرة الهاتف على اختيار أقوى شبكة متاحة تلقائيًا، مما يضمن استقرار الاتصال وجودة المكالمات حتى في المناطق ضعيفة الشبكة. أما الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، فتقدم صورًا واضحة بتفاصيل دقيقة، بينما تتيح ميزة الصور المباشرة "Motion Photo" تسجيل 3.5 ثانية قبل وبعد التقاط الصورة، للحفاظ على اللحظات المهمة بالصوت والحركة.

ولذلك، يعد OPPO A6 Pro خيارًا مثاليًا يجمع بين الأداء الرائد والمتانة الفائقة ضمن فئة سعرية مناسبة، ويتيح لمستخدميه تجربة متكاملة وفريدة. وفي هذا الإطار، تُقدّم عروض "البلاك فرايداي" فرصة استثنائية للاستفادة من الخصم والحصول على الهاتف بسهولة عبر متجر OPPO الإلكتروني أو من خلال أقرب OPPO Experience Store.

