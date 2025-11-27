بعد 132 عامًا، كيف أصبحت نيوزيلندا أول دولة تمنح النساء حق التصويت في الانتخابات؟

18 حجم الخط

تحل غدًا ذكرى واحدة من أبرز المحطات في تاريخ الأنظمة الديمقراطية الحديثة، حين أصبحت نيوزيلندا عام 1893 أول دولة في العالم تسمح للنساء بالتصويت في انتخابات عامة وهي خطوة بدت في وقتها مفاجئة، لكنها جاءت امتدادًا لمسار طويل من النضال النسوي بدأ قبلها بعقود.

متى بدأ الحكم الديمقراطي في العصر الحديث؟

ظهرت فكرة الحكم الديمقراطي في أوروبا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، خصوصًا بعد التجربة البريطانية في تقليص سلطة الملك ثم الثورتين الأمريكية والفرنسية.

ومع منتصف القرن التاسع عشر، بدأت مسألة توسيع الحقوق الديمقراطية للرجال تناقش في عدة دول، باعتباره حجر الأساس في أي نظام حديث، لكن إدراج المرأة في العملية السياسية ظل مستبعدًا في أغلب المجتمعات، سواء لأسباب اجتماعية أو دينية أو اقتصادية.

لماذا تبنت نيوزيلندا حقوق النساء؟

في نيوزيلندا، كانت الظروف مختلفة نسبيًا، مجتمع صغير، والطبقة السياسية آنذاك كانت أكثر انفتاحًا على التجارب الجديدة، كما أن الحركة النسوية لم تكن صدامية، واعتمدت على حملات منظمة، وجمع توقيعات، ومذكرات متكررة للبرلمان وقادت تلك الحملات شخصية بارزة هي «كيت شيبارد» التي أصبحت الوجه الأبرز للمطالبة بحقوق النساء المدنية.

عام 1893، وصل البرلمان النيوزيلندي إلى نقطة حاسمة بعد نقاشات طويلة. ورغم انقسام سياسي حاد ومحاولات لتعطيل التشريع، أقر القانون منح النساء حق الاقتراع، لتصبح نيوزيلندا أول دولة تتخذ هذا القرار، قبل الولايات المتحدة وبريطانيا بعشرات السنين.

وترتبت على هذا التحول نتائج مباشرة، فخلال الانتخابات التالية، شاركت النساء بأعداد كبيرة فاقت توقعات الحكومة، واعتبر إقبالهن مؤشرًا على استعداد المجتمع لتوسيع المشاركة السياسية.

كما أدى القرار إلى زيادة الضغط على دول أخرى لإعادة النظر في قوانينها، ما ساهم لاحقًا في انتشار حق التصويت للنساء في عدد من الدول الغربية مع بدايات القرن العشرين.

الآن وبعد 132 عامًا، يظل التاريخ يذكر تجربة نيوزيلندا بالعرفان، بعد أن تبنت واحدة من أهم اللحظات الفاصلة في تاريخ الديمقراطية، ليس فقط لكونها سبقت العالم، بل لأنها أثبتت أن توسع الحقوق السياسية يمكن أن يبدأ من دولة صغيرة ثم يتحول إلى قاعدة عالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.