بـ 288 جنيهًا للكوب، متحف غريب يقدم قهوة لزواره بمسحوق الديدان والصراصير المجففة

لا تزال الصين هي الدولة الحاصلة على لقب "بلد العجائب"، وذلك ما حدث بالفعل، ففي الصين ستأكل وتشرب حتى الحشرات، وذلك ما حدث بالضبط، فبمناسبة افتتاح "متحف الحشرات" في العاصمة الصينية بكين، قرر المسئولون عن المتحف تقديم شيء جديد لمرتاديه، حيث قام المتحف بتقديم قهوة لمرتاديه، لكن بنكهة خاصة جدًا، وأطلقوا عليها "قهوة الصرصور"، وهي عبارة عن كابتشينو يُرش فوقها مسحوق صرصور مجفف، مع إضافة دودة صفراء لتعزيز النكهة.

متحف الحشرات يقدم قهوة الصرصور لمرتاديه

ووصف رواد المقهى بأن الطعم فيه نكهة حرق مع لذعة حموضة، الغريب أن "قهوة الصرصور" تلقى إقبالا من الزائرين، برغم أن سعر الكوب الواحد بلغ 6 دولارات، أي 45 يوان، ما يعادل 288 جنيها مصريا، ويؤكد المتحف الصيني لمرتاديه أن قهوة الصرصور سليمة من أي أضرار، والغريب هو إقبال مرتادي المتحف على هذه "القهوة".

قهوة الصرصور تقدم لمرتادى المتحف بسعر 6 دولارات، فيتو



وذكرت صحيفة "South China morning Post" الصينية، أن متحف الحشرات الصيني، الذي تم افتتاحه منذ أيام، قرر تقديم شيء ذو طابع مميز لرواده، فاخترع مشروبات الحشرات لتقدم لزوار المتحف في العاصمة الصينية بكين، وشملت المشروبات مجموعة من مشروبات الكافيين الممزوجة بديدان الوجبة الصفراء والعصارة الهضمية للنباتات آكلة اللحوم.

وأطلق متحف بكين مشروب قهوة الصرصور، وهي قهوة تحتوي على صراصير مطحونة على سطح المشروب، وبعيدًا عن مساحيق الحشرات، فإن مشروب الكافيين المنشط بالكوب يحتوي على ديدان الوجبة الصفراء المجففة.

ويقول الذين جربوا المشروب إنه يتمتع بنكهة "محروقة وحامضة قليلًا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "ذا كوفر".

قهوة الصراصير للبيع في مقاهي متحف الحشرات

وتعرض قهوة الصراصير للبيع في مقاهي متحف الحشرات في العاصمة الصينية بكين، بسعر 45 يوانًا (6 دولارات أمريكية) للفنجان، أي 288 جنيها مصريا، ولم يُذكر اسم المتحف في التقرير.

وقال أحد موظفي المتحف لوسائل الإعلام: "أطلقنا هذا النوع من القهوة في نهاية شهر يونيو وأصبح رائجًا على الإنترنت مؤخرًا".

الإقبال على قهوة الصرصور من محبي الغرائب، فيتو



وأضاف موظف المتحف: "نظرًا لأن المتحف مخصص للحشرات، فقد بدا من الجيد أن يكون لدينا مشروبات تتناسب معها".

وتتضمن سلسلة المتحف الجديدة أيضًا مشروبات مصنوعة خصيصًا باستخدام عصارة نبات الإبريق الهضمية ومشروبًا محدود الإصدار مصنوعًا من النمل، حيث أكد أحد موظفى المتحف أن مشروب النمل كان يُباع فقط خلال فترة عيد الهالوين.

وأضاف الموظف أن جميع المكونات تم شرائها من متجر أعشاب للطب الصيني التقليدي، لذا يُمكن للزبائن الاطمئنان على سلامة مشروباتهم.

مسحوق الصراصير يستخدم كدواء لتحسين الدورة الدموية

وتزعم نظريات الطب الصيني التقليدي أن مسحوق الصراصير يُمكن استخدامه كدواء لتحسين الدورة الدموية، كما يعتقد الأطباء أن ديدان الوجبة الصفراء الغنية بالبروتين يُمكن أن تُساعد في تعزيز جهاز المناعة.

قهوة الصرصار والنمل تغزو الصين، فيتو



وقال موظف المتحف: "إنه على الرغم من أن مشروب النمل لاذع المذاق، فإن مشروب نبات الإبريق يُشبه القهوة العادية تمامًا".

وتابع: "يُستهلك مشروب الصراصير بشكل رئيسي من قِبل الشباب الفضوليين. ولا يُحبه الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال لكرههم للصراصير"، مشيرًا إلى أن المتجر يبيع أكثر من 10 أكواب من مشروب الصراصير يوميًا.

وقام المدون الصيني تشين شي، المقيم في بكين، بتجربة قهوة الحشرات المطحونة بناءً على طلب مُتابعيه، وقال: "حسنًا، إنها ليست مُقرفة كما ظننت". لكن العديد من مستخدمي الإنترنت عبروا عن تشككهم في هذا المشروب الغريب، وقال أحدهم: "لا أجرؤ على شربه حتى لو دفعت ليّ الأموال".

الغريب أن الصين بلد العجائب أثارت الجدل، في وقت سابق من هذا العام، عندما قام مقهى في مقاطعة يونان، جنوب غرب الصين، بدهشة جمهوره عندما قدم لهم القهوة بخلطه الديدان المقلية.



