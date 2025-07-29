مصرع 30 شخصا وإجلاء أكثر من 80 ألف جراء الأمطار الغزيرة في بكين (فيديو)

لقي العشرات مصرعهم، اليوم الثلاثاء، وتمّ إجلاء أكثر من 80 ألف شخص من ديارهم في العاصمة الصينية بكين بسبب أمطار غزيرة هطلت على عليها خلال الساعات الأخيرة.

وأسفرت أحدث موجة من العواصف الرعدية الشديدة أسفرت حتى منتصف ليل الإثنين عن مقتل 30 شخصا في بكين، بحسب "فرانس برس".

وقالت صحيفة "بيجينغ ديلي" الرسمية على حسابها في موقع "ويتشات" إنّه "حتى الآن تمّ إجلاء ما مجموعه 80,332 شخصا" في العاصمة.

🚨 Yet more catastrophic flooding in China today.



But don’t worry…



It’s just:



🔸 Blocked drains

🔸 Poor infrastructure

🔸 Building on flood plains

🔸 A once-in-a-hundred-year event (again)

🔸 Just bad luck

🔸 “It’s always rained in summer”

🔸 The media exaggerating

🔸… pic.twitter.com/DnACvMgrSh — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 28, 2025

وتواصلت الأمطار الكثيفة في منطقة ميون بضواحي بكين؛ ما أدى إلى سيول وانهيارات أرضية، وإلحاق أضرار بعدد من القرى، وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية.

وتداول مستخدمو تطبيق "وي شات" صورا وفيديوهات تظهر سيارات وشاحنات تطفو على طرق غمرتها المياه، التي ارتفع منسوبها إلى حد غطى أجزاءً من مبانٍ سكنية.

وتشهد مناطق شمال الصين، التي تُعرف بجفافها النسبي، موجات من الأمطار الغزيرة بشكل متكرر في السنوات الأخيرة، في ظاهرة ربطها بعض العلماء بتغير المناخ.

وتُعد هذه العواصف جزءًا من نمط متصاعد من الطقس المتطرف الذي تعاني منه مناطق مختلفة في الصين، نتيجة الرياح الموسمية القادمة من شرق آسيا، والتي تؤثر على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



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